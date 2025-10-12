REVIEW Huawei Pura 80 Ultra. Telefonul care duce fotografia la alt nivel, prezentat oficial în România. Ce știe să facă

Huawei Pura 80 Ultra nu este doar următorul model de top al companiei, ci o declarație, propriu-zis, despre cum vede brandul viitorul smartphone-urilor. Dacă în trecut seria P a fost asociată cu inovația în fotografie, acum Huawei ridică ștacheta și mai sus, propunând o combinație între tehnologie de vârf, estetică rafinată și o serie de funcții inteligente care schimbă modul în care interacționezi cu telefonul.

Este un dispozitiv gândit să atragă priviri și să livreze performanță la standarde înalte, mai ales pentru cei care pun fotografia și designul pe primul loc. Iar echipa Ziare.com l-a testat. Iată ce știe să facă.

Design și construcție

La prima vedere, Pura 80 Ultra impresionează prin atenția la detalii. Textura „glazurată” a spatelui, emblematicul badge XMAGE auriu și inelele aurii din jurul camerelor creează o estetică premium. Huawei a lansat telefonul în două variante de culoare – Prestige Gold și Golden Black – ambele elegante, dar suficient de diferite încât să acopere două stiluri: lux strălucitor și rafinament discret.

Construcția nu este doar frumoasă, ci și practică. Telefonul folosește sticlă Kunlun de generație a doua, mai rezistentă la zgârieturi și șocuri, iar certificarea IP68/IP69 garantează protecție avansată la apă și praf. Este un device solid, dar finisat ca o piesă de design.

Ecran și experiență vizuală

Display-ul de 6,8 inci OLED este una dintre atracțiile majore. Cu o rezoluție de 2848×1276 pixeli și luminozitate maximă de 3000 de niți, imaginea rămâne clară și vizibilă în orice condiții – fie că ești în soare puternic, fie într-un mediu întunecat. Tehnologia LTPO permite o rată de refresh adaptivă de la 1 la 120 Hz, ceea ce se traduce printr-un balans excelent între fluiditate și consum redus de energie.

În plus, calibrarea profesională a culorilor și suportul HDR Vivid fac ca experiența vizuală să fie una de nivel cinematografic. Fie că te uiți la filme, editezi fotografii sau doar derulezi prin social media, Pura 80 Ultra oferă o imagine intensă și precisă, fără compromisuri.

Sistem de camere – inovația majoră

Huawei Pura 80 Ultra joacă în liga mare a fotografiei mobile și vine cu una dintre cele mai interesante implementări de până acum: prima cameră telephoto duală comutabilă din industrie. Practic, telefonul integrează două obiective într-un singur modul – unul cu zoom mediu 3,7x și unul cu zoom super-telephoto 9,4x – și le poate comuta mecanic printr-un sistem optic complex. Rezultatul? Flexibilitate uriașă și imagini detaliate, indiferent de distanță.

În spate se află și o cameră principală HDR Ultra Lighting de 1 inch, cu un dynamic range record de 16 EV. Acest senzor este capabil să păstreze detaliile atât în zonele foarte luminoase, cât și în umbre, un avantaj clar pentru fotografii nocturne sau scene cu contrast ridicat. În plus, senzorul Ultra Chroma se ocupă de redarea fidelă a culorilor, astfel încât ceea ce surprinzi să fie cât mai aproape de realitate.

Funcția Smart Capture adaugă un strat de inteligență: telefonul înregistrează automat 1,5 secunde înainte și după apăsarea declanșatorului, pentru a nu rata momentul perfect. Este un pachet foto-video care îl poziționează pe Pura 80 Ultra printre cele mai performante telefoane pentru pasionații de imagini.

Performanță și software

Pura 80 Ultra rulează pe EMUI 15 și se concentrează puternic pe integrarea AI. Telefonul recunoaște gesturi în aer pentru derulare sau captură de ecran, iar butonul AI Smart Control îți permite acces instant la funcții frecvent folosite printr-un dublu tap. Mesageria are și ea un strat de securitate inteligent: mesajele devin vizibile doar pentru utilizatorul recunoscut.

În timpul apelurilor, tehnologia de anulare AI a zgomotului filtrează sunetele de fundal și face conversațiile mult mai clare, chiar și în medii aglomerate. Pe lângă asta, Huawei a introdus teme interactive și elemente de personalizare, precum Emoji Crush sau jocuri rapide direct pe ecranul de blocare. Toate aceste mici detalii transformă experiența cu telefonul într-una mai personală și mai intuitivă.

Baterie și încărcare

Autonomia este susținută de o baterie de 5170 mAh, suficient de mare pentru o zi și jumătate de utilizare intensă. Însă punctul forte este viteza de încărcare. Pe fir, telefonul suportă până la 100W, ceea ce înseamnă că îl poți încărca complet în mai puțin de o oră. Iar pentru cei care preferă libertatea wireless, există suport de 80W, plus opțiunea de reverse wireless charging pentru a alimenta alte dispozitive.

Este un combo care face din Pura 80 Ultra un smartphone greu de bătut la capitolul „energie”: mare autonomie, reîncărcare rapidă și flexibilitate pentru orice scenariu.

Sunet și multimedia

Huawei a lucrat și la partea audio, iar Pura 80 Ultra vine cu difuzoare duale capabile să redea un sunet puternic și clar. Camera acustică este mai mare decât la generațiile anterioare, iar amplitudinea difuzoarelor este printre cele mai ridicate din industrie. Rezultatul este un bas mai prezent, voci mai naturale și detalii mai bine conturate în muzică și filme. În combinație cu ecranul OLED de top, experiența multimedia devine una completă – de la streaming la gaming sau simple apeluri video.

Servicii și aplicații

Ca toate telefoanele Huawei din ultimii ani, Pura 80 Ultra vine fără servicii Google preinstalate. Totuși, soluțiile alternative sunt acum mai rafinate. AppGallery acoperă deja multe aplicații populare, iar pentru cele care depind direct de ecosistemul Google se poate folosi GBox sau microG – soluții care permit accesarea Play Store și instalarea aplicațiilor necesare. Procesul este mai simplu decât în trecut și, pentru majoritatea utilizatorilor, nu mai reprezintă o barieră reală.

Este clar însă că ecosistemul Huawei rămâne o experiență diferită. Dacă ești dispus să faci un mic pas de adaptare, beneficiezi de stabilitatea și optimizările EMUI, cu un accent puternic pe AI și securitate.

Concluzie personală

Huawei Pura 80 Ultra este, fără exagerare, unul dintre cele mai spectaculoase telefoane lansate în ultimii ani. Se adresează în primul rând celor care pun fotografia pe primul loc, iar combinația dintre senzorul principal de 1 inch, camera telephoto duală comutabilă și tehnologiile Ultra Lighting și Ultra Chroma face diferența în orice scenariu.

Designul „glazurat” și detaliile aurii îl transformă într-un obiect premium, nu doar într-un smartphone. În plus, autonomia solidă, încărcarea rapidă și funcțiile AI îl fac plăcut de folosit zi de zi.

Limitarea rămâne accesul indirect la serviciile Google, dar pentru utilizatorii care nu se sperie de câțiva pași suplimentari, Pura 80 Ultra este un flagship complet, cu personalitate proprie. Este telefonul pentru cei care vor să iasă în evidență și să aibă în buzunar una dintre cele mai avansate camere foto-video de pe piață.

HUAWEI Pura 80 Ultra – 7.999 lei

HUAWEI Pura 80 Pro – 5.999 lei

Pentru achizițiile din timpul perioadei promoționale din magazinul online oficial, clienții vor primi un cupon de discount în valoare de 1.000 lei (pentru achiziții viitoare) și HUAWEI Care +.

Alături de telefon, utilizatorii pot achiziționa și un HUAWEI WATCH 5, la un preț promoțional de 1.649 lei, sau căștile HUAWEI FreeBuds Pro 4, la prețul promoțional de 749 lei.

Huawei Pura 80 Pro – echilibrul dintre rafinament și performanță

Trebuie să vorbim un pic și despre modelul Pro. Huawei Pura 80 Pro păstrează aceeași linie estetică premium a seriei, dar adaugă câteva accente proprii. Spatele are o textură „glazurată” elegantă, disponibilă în trei variante de culoare: Glazed Red, Glazed Black și Glazed White. Este un design care reușește să combine sobrietatea cu un aer modern, adaptându-se atât celor care caută un look clasic, cât și celor care preferă o notă de originalitate.

La capitolul fotografie, Pura 80 Pro impresionează prin camera Ultra Lighting de 1 inch, gândită să surprindă culori bogate și atmosferă intensă chiar și pe timp de noapte. Alături de ea, camera Telephoto Macro Ultra Lighting permite fotografii extrem de apropiate, de la doar 5 cm distanță, cu un nivel ridicat de detaliu, grație senzorului RYYB și diafragmei generoase. Pentru o redare fidelă a tonurilor, senzorul Ultra Chroma optimizează fiecare imagine, păstrând culorile naturale și echilibrate. În plus, funcția Smart Capture înregistrează 1,5 secunde înainte și după apăsarea declanșatorului, pentru ca momentele spontane să nu fie ratate.

Experiența de utilizare este completată de elementele inteligente din EMUI 15: teme interactive precum Emoji Crush sau Symbol Stickers, control prin gesturi AI, butonul AI Smart Controls pentru acces rapid la funcții și o mesagerie securizată care recunoaște utilizatorul. În apeluri, tehnologia de anulare AI a zgomotului filtrează fundalul și îmbunătățește claritatea vocii, chiar și în medii aglomerate.

