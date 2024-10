Huawei lansează HarmonyOS Next: Prima versiune complet independentă de Android, gata să concureze cu iOS și Android

Huawei a anunțat oficial HarmonyOS Next, prima versiune a sistemului său de operare complet autonom, fără dependențe de Android, și a cincea iterație a HarmonyOS. Lansarea marchează un nou capitol pentru gigantul tehnologic chinez, care își propune să creeze o alternativă puternică la Android și iOS.

În prezent, HarmonyOS Next este disponibil în versiune beta pentru utilizatorii din China, cu planuri de extindere internațională în viitor.

Principalele inovații ale HarmonyOS Next

HarmonyOS Next introduce funcții inovatoare care promit o experiență unificată și fluidă între toate dispozitivele din ecosistemul Huawei, inclusiv telefoane, tablete, ceasuri inteligente și dispozitive smart home. Bazat pe un microkernel dezvoltat intern, sistemul permite o integrare optimizată și control prin Super Device, o funcție centralizată care permite gestionarea tuturor dispozitivelor compatibile dintr-o singură interfață.

Design personalizabil al interfeței – Cu opțiuni noi pentru ecranul de blocare și un centru de control redesenat, sistemul oferă o experiență vizuală îmbunătățită și animații fluide.

Asistentul virtual Xiaoyi – Bazat pe modelul AI Pangu, Xiaoyi este capabil să răspundă instantaneu și să învețe din interacțiunile cu utilizatorii, promițând o asistență digitală avansată.

Control sporit al confidențialității și securității – Sistemul oferă transparență completă asupra permisiunilor aplicațiilor, limitând accesul neautorizat și oferind utilizatorilor control detaliat asupra datelor personale.

Comparativ cu Android și iOS

Deși Android oferă o experiență extinsă prin intermediul Google Mobile Services (GMS), HarmonyOS Next, la fel ca iOS, funcționează pe un sistem proprietar, controlat integral de Huawei. Aceasta permite o integrare mai bine adaptată între dispozitivele Huawei, similar modului în care iOS leagă iPhone-urile, iPad-urile și alte produse Apple. Cu toate acestea, spre deosebire de Android, care permite mai multe versiuni de interconectivitate adaptate de producători, HarmonyOS Next asigură uniformitate și control sporit în cadrul ecosistemului Huawei.

Prin funcția Super Device, HarmonyOS Next centralizează controlul și interacțiunile între dispozitivele Huawei într-o singură interfață, oferind o experiență similară cu interconectivitatea Apple, dar unică pentru ecosistemul Huawei. În plus, pentru utilizatorii din piețele unde GMS nu este disponibil, HarmonyOS Next compensează această lipsă prin Huawei Mobile Services (HMS), o suită de aplicații și servicii esențiale dezvoltate pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor.

Atât HarmonyOS Next, cât și iOS sunt recunoscute pentru politicile lor stricte de confidențialitate. Huawei oferă acum utilizatorilor un control detaliat asupra permisiunilor aplicațiilor, cu posibilitatea de a monitoriza accesul și de a restricționa drepturile aplicațiilor în mod detaliat, similar standardelor de securitate impuse de Apple.

Deși Android include măsuri avansate de securitate prin GMS, natura sa open-source și implementarea de către diverși producători pot duce la variații semnificative în nivelul de protecție și experiență oferite.

Dispozitive compatibile și lansare internațională

În versiunea beta lansată în China, HarmonyOS Next este compatibil cu dispozitivele Huawei Pura 70, Huawei Pocket 2 și Huawei MatePad Pro 11 (2024), urmând ca alte modele să fie adăugate pe măsură ce sistemul devine mai stabil. Huawei plănuiește extinderea internațională, iar lansarea globală a HarmonyOS Next ar putea aduce o alternativă robustă pentru utilizatorii interesați de o experiență bine integrată și independentă de Android sau iOS.

