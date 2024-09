Contract de 1,2 miliarde de euro pentru Siemens

Vizita cancelarului Angela Merkel in Republica Populara aduce economiei germane noi acorduri de colaborare cu partenerii chinezi. Pe langa aspectele politice, vizita cancelarului german Angela Merkel in China este foarte importanta si din punct de vedere economic.

In aceasta dimineata, la Beijing au fost semnate mai multe contracte intre companiile germane si cele din republica Populara. Astfel firma Siemens si compania feroviara chineza au semnat un memorandum de cooperare tehnica in vederea construirii a 500 de trenuri.

Presedintele Siemens, Klaus Kleinfeld, a afirmat ca valoarea toatala a contractului este de 1,2 miliarde de euro, fara a face alte precizari. China a anuntat in septembrie ca va investi aproximativ 250 de miliarde de dolari in modernizarea sistemului feroviar pana in 2015.

Printre proiectele anuntate de guvernul din Beijing se afla constructia a noua linii transrapide, ce vor folosi trenuri care vor rula cu viteze de pana la 300 de km/ora. Tot in aceasta dimineata, Siemens a mai semnat contracte de colaborare cu China Mobile si Chine Unicom, in vederea furnizarii de echipament GSM si servicii.

Pe de alta parte, reprezentantii economiei germane asteapta de la vizita cancelarului in China, un punct de vedere transant in privinta piratarii produselor de marca. Doris Moller, membra a consiliului actionarilor, din cadrul asociatiei economiei germane impotriva pirateriei, APM: A"Trebuie sa i se spuna guvernului chinez foarte clar ca investitorii nu vor veni atat timp cat China nu lupta suficient impotriva falsificarii anumitor produse si programeA".

