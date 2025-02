Unul dintre giganții chinezi din comerțul online este forțat să-și reducă evaluarea înainte de listarea la bursă

Una dintre cele mai mari companii chinezești de comerț online la prețuri reduse se află într-o situație neplăcută înainte de listarea la bursă. Investitorii vor ca Shein să-și reducă evaluarea la o treime față de acum 3 ani. Acțiunile companiei vor fi cotate la bursa din Londra.

Platforma de cumpărături online Shein este supusă la presiuni din partea investitorilor pentru a-și reduce evaluarea până la aproximativ 30 de miliarde de dolari, în condițiile în care în trecut compania era evaluată undeva la de trei ori mai mult, au declarat pentru Bloomberg mai multe surse din apropierea acestui dosar.

Acționarii Shein sunt de părere că o ajustare a evaluării este necesară pentru ca oferta publică inițială să aibă succes, au dezvăluit sursele, care au dorit să își păstreze anonimatul.

Problemele întâmpinate de Shein cu oferta sa publică inițială au ridicat semne de întrebare cu privire la operațiunile de pe lanțul său de aprovizionare și practicile de muncă, în timp ce se intensifică incertitudinile cu privire la relațiile comerciale mondiale și cresc tensiunile politice. Anul trecut, Shein a decis să schimbe locul unde se va derula IPO-ul său spre Londra, după ce a fost nevoit să renunțe la proiectul listării la bursa din SUA.

Înființată în China dar acum cu sediul la Singapore, Shein este unul dintre cele mai valoroase start-up-uri din lume grație volumului mare al operațiunilor sale din domeniul low-cost fashion. Printre investitorii săi se numără fonduri precum IDG Capital, Mubadala Investment Co., Tiger Global Management și HongShan Capital, fostul Sequoia Capital China.

Shein și Temu în epoca Trump

Shein și rivala Temu, deținută de PDD Holdings Inc., au câștigat clienți pe piețe importante precum SUA grație produselor ieftine livrate direct de la furnizori chinezi, un model care s-a dovedit popular în condițiile în care gospodăriile au probleme cu creșterea costurilor de trai. În plus, Shein și Temu reprezintă o amenințare pentru giganții americani din domeniul comerțului online precum Amazon.com.

Însă, politicile noului președinte SUA, Donald Trump, au creat și mai multă incertitudine, inclusiv cu privire la mărimea și momentul în care se va derula oferta publică inițială de la Shein. Decizia lui Trump de a aboli așa-numitele reguli de 'minimis' elimină o scutire de la tarifele pentru coletele care transportă bunuri cu o valoare mai mică de 800 de dolari, o adevărată lovitură pentru afacerile Shein și ale rivalului Temu.

Shein, care a fost evaluată la 66 miliarde de dolari cu prilejul ultimei runde de strângere de finanțare, derulată în 2023, și chiar la 100 de miliarde de dolari în 2022, a depus documentele pentru un IPO la bursa de la Londra, în luna iunie a anului trecut. În 2024, Bloomberg a dezvăluit că investitorii au încercat să vândă acțiuni Shein printr-o serie de tranzacții de pe piața privată, care evalua compania chiar și la 45 de miliarde de dolari, o dovadă a entuziasmului redus de pe piață.

