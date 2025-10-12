Guvernul dă undă verde primăriilor pentru a garanta împrumuturi firmelor de termoficare înglodate în datorii. Care sunt condițiile stricte pentru noul beneficiu VIDEO

Joi, 09 Octombrie 2025, ora 15:14
Conducte din rețeaua Capitalei - Foto Stelian Bujduveanu, Facebook

Guvernul a avut pe masa de discuții în cadrul ședinței de joi, 9 octombrie, o ordonanță de urgență privind modificarea unor măsuri fiscal-bugetare, potrivit căreia unitățile administrativ-teritoriale (UAT) pot garanta împrumuturile contractate de operatorii de servicii de termoficare aflați în subordinea lor, exclusiv pentru achiziția combustibilului necesar furnizării energiei termice în sistem centralizat în iarna care urmează.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, actul normativ era necesar pentru că, până în prezent, UAT-urile nu puteau garanta împrumuturi dacă nivelul datoriilor anuale depășea 30% din media veniturilor proprii din ultimii trei ani.

Printre documentele discutate astăzi în ședința de guvern s-au mai aflat și un HG privind cerințele minime de formare pentru programele de studii universitare de medicină, medicină dentară, farmacie, asistență medicală generală, moașe, medicină veterinară și arhitectură, care actualizează condiții minime de formare pentru șapte profesii reglementate sectorial. Totodată, guvernul a adoptat o modificare a Legii ANI cu privire la integritatea politicienilor angajați în structurile instituțiilor statului, potrivit căreia aceștia trebuie să primească un aviz oficial înainte să se angajeze, dacă au lucrat într-o companie privată 12 luni înainte de semnarea contractului cu statul, dar și după părăsirea funcției, pentru asigurarea păstrării confidențialității informațiilor și descurajarea lobby-ului politic.

Pe ordinea de zi s-au mai regăsit două proiecte de legi de la Ministerul Justiției, dintre care unul pentru modificarea Codului de procedură penală conform unei decizii CCR (50/2025). „În ipoteza în care instanța a dispus în mod greșit încetarea procesului greșit, și inculpatul va putea face recurs la acuzații”, a clarificat Dogioiu.

