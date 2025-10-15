Siguranță națională prin NEI Divizia de Securitate și RoNEI Guard Protection. Puterea rețelei NEI Holding

NEI Holding, grupul de firme înființat în 2002 cu capital privat românesc, reunește NEI Divizia de Securitate și RoNEI Guard Protection, două divizii de securitate cu rețele naționale și servicii specializate.

În centrul atenției: siguranța

Când vorbim despre siguranță, nu este suficient să amintim echipamente moderne sau unități de intervenție. Ceea ce își doresc clienții este certitudinea că există suport disponibil în orice moment, o rețea solidă și specialiști care supraveghează constant locațiile și activitatea acestora.

Această siguranță este garantată de NEI Divizia de Securitate și RoNEI Guard Protection, două branduri reunite sub umbrela NEI Holding. Împreună, formează un sistem de securitate integrat, unde serviciile depășesc nivelul tehnic și se transformă într-un angajament continuu pentru protecția clienților.

NDS – baza rețelei de securitateNEI Divizia de Securitate, parte a Grupului NEI, se poziționează ca un promotor al inovației în securitatea privată din România, integrând inclusiv tehnologii avansate bazate pe inteligență artificială. Cu experiență solidă și o rețea națională de peste 2.700 de colaboratori, combină expertiza umană cu soluții digitale de ultimă generație, furnizând soluții adaptate pentru companii, instituții publice și spații rezidențiale.

Serviciile NEI Divizia de Securitate includ:

  • Monitorizare și intervenție – supraveghere 24/7 prin dispecerate proprii și deplasare rapidă la incident, cu protocoale clare de escaladare.
  • Echipamente de securitate – proiectare, instalare și mentenanță pentru sisteme de alarmă, control acces, detecție incendiu, supraveghere perimetrală; integrare cu dispecerat.
  • Pază – pază fizică pentru obiective comerciale, industriale, logistice și rezidențiale; posturi fixe, patrulare și planuri de post adaptate riscului.
  • Monitorizare video – soluții CCTV cu analiză video, stocare redundantă și acces securizat la transmisii live pentru managementul locațiilor.
  • Escortă VIP – protecție dedicată persoanelor cu profil de expunere ridicat; trasee planificate, evaluare prealabilă a riscurilor și coordonare cu autoritățile, la nevoie.
  • Transport valori – preluare, însoțire și predare în condiții de siguranță pentru numerar și bunuri de mare valoare, conform normelor în vigoare.
  • Monitorizare GPS – urmărire flote și active mobile, alerte în timp real, monitorizare GPS cu perimetre virtuale (delimitări geografice virtuale) și alerte automate la intrare/ieșire din zone critice, rapoarte pentru optimizarea rutelor și control operațional.

Componente suplimentare ale portofoliului NEI Holding:

  • consultanță de securitate și audit de risc,
  • politici de prevenție și planuri de continuitate,
  • mentenanță și upgrade pentru sisteme existente.

RoNEI Guard Protection – povestea unei structuri de elită

RoNEI Guard Protection este o structură extrem de importantă în cadrul grupului NEI Holding. Este rezultatul unei construcții consecvente, bazate pe experiență, profesionalism și tehnologie de ultimă generație. Aici, protecția înseamnă mai mult decât prezență: înseamnă prevenție, detecție timpurie, reacție calculată și transparență în raportare.

Personalul RoNEI beneficiază de verificări de integritate, evaluare psihologică și instruire periodică la standarde internaționale. Fiecare misiune are oameni dedicați, rotație controlată și evaluări periodice, astfel încât nivelul de vigilență să rămână constant, iar procedurile să fie respectate fără abatere. În proiectele complexe: board-level, VIP, infrastructuri critice și altele, echipele sunt pregătite pentru scenarii complexe, cu protocoale clare și canale de comunicare sigure. În plus, RoNEI beneficiază de întreaga infrastructura tehnologică dezvoltată pentru NEI Divizia de Securitate, într-o colaborare de lungă durată şi în strânsă conexiune.

Portofoliul de servicii reflectă poziționarea de înaltă calitate şi acoperirea naţională, într-o reţea cu peste 30 de reprezentanţe zonale. RoNEI oferă o protecție care nu se vede, dar se simte: risc diminuat, decizii rapide bazate pe date, coordonare fără blocaje și imagine protejată. Este varianta potrivită pentru operațiuni sensibile, evenimente cu profil ridicat, locații cu risc sau orice situație în care timpii de răspuns și confidențialitatea sunt esențiale.

Două branduri, aceeași viziune NEI

NEI Divizia de Securitate și RoNEI Guard Protection pornesc de la același obiectiv: protecție reală, măsurabilă.

Împreună, cele două branduri creează un sistem modular, sub umbrela Grupului NEI Holding fondat în 2002, cu capital integral românesc. Acest fapt denotă mai mult decât apartenență:

  • investiții continue în oameni, tehnologie și infrastructură;
  • standarde unitare de lucru și indicatori clari de performanță;
  • strategie pe termen lung, cu planuri de extindere și actualizare periodică a procedurilor.

NEI Holding deservește peste 20.000 de beneficiari activi. Feedbackul acestora modelează direcția, astfel încât grupul să rămână aproape de nevoile reale, curente, cu soluții rapide, adaptabile și personalizabile.

Clienţii aleg serviciile NEI Holding pentru stabilitate, resurse și calitate, indiferent de tipul proiectului.

Acum, prin NEI Divizia de Securitate și RoNEI Guard Protection, clienții și partenerii au acces la o rețea națională consolidată și la specialiști capabili să răspundă rapid unor cerințe foarte diferite, de la retail și logistică, până la infrastructuri critice sau evenimente cu standarde înalte.

NEI Divizia de Securitate și RoNEI Guard Protection reprezintă două niveluri ale aceleiași promisiuni: securitate completă, adaptată contextului real al fiecărui client. Sub coordonarea NEI Holding, portofoliul combinat acoperă atât nevoile generale, cât și cerințele premium și transformă serviciile de securitate dintr-o achiziție punctuală într-un angajament durabil: prevenție, detecție, intervenție și revenire la normal, toate în aceeași orchestrare.

