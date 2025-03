Investitorii straini prefera imobiliarele si IT@C

Fara indoiala, cele mai atractive domenii pentru investitii pe termen lung sunt imobiliarele si piata IT@C. Primele au preluat din mers fraiele dupa schimbarile legislative din domeniu, pe cand cea de a doua categorie domina la total, firesc avand in vedere golul existent in piata la momentul 1990, priceperea it-istilor indigeni si preturile mult sub media europeana la care lucreaza.Domeniul telecomunicatiilor a absorbit in ultimii patru ani ani cel mai mare volum al investitiilor straine in Romania, peste 23 la suta din total, mentinandu-se ca sector de interes cu un mare potential de atragere a fondurilor europene alocate pentru perioada 2007-2013. In anul 2005, in domeniul telecomunicatiilor s-au facut cele mai mari investitii, aproximativ 1,8 miliarde de euro, ceea ce reprezinta o majorare cu aproximativ 47 la suta comparativ cu anul 2004. Conform Agentiei Romane pentru Investitii Straine (ARIS), din totalul investitiilor din sector 1,16 miliarde euro au fost investitii directe cu impact semnificativ in economie.

'Potentialul pietei telecomunicatiilor este enorm si in viitor nu ne putem astepta decat la evolutii cel putin la fel de spectaculoase, mai ales ca marile privatizari la care lucram, listarea pe bursa a actiunilor Romtelecom, privatizarea SN Radiocomunicatii si a Postei Romane contribuie la atractivitatea acestui domeniu, aducand totodata si venituri semnificative la bugetul statului', a declarat, pentru ROMPRES, ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiilor, Zsolt Nagy. Desi ponderea cea mai importanta in topul investitiilor revine comunicatiilor, domeniul IT ramane atractiv in conditiile in care lideri mondiali ca Oracle, Microsoft, Intel si Infineon au realizat investitii importante in Romania in ultima perioada.

De asemenea, s-a inregistrat un interes sporit al investitorilor straini fata de piata romaneasca de specialitate, in primavara acestui an Microsoft preluand o companie americana - IT United Management Technologies - pentru un software de management dezvoltat in Romania, folosit de primele cinci banci din SUA. Un alt exemplu ar fi cel al producatorului german de semiconductori Infineon Technologies AG, care va investi 6 milioane euro in pregatirea personalului roman, suma ce reprezinta 60 la suta din totalul investitiilor programate pentru primii trei ani de functionare in Romania. Infineon a inaugurat si un centru de dezvoltare in Bucuresti, o investitie de aproape un milion de euro.

De mentionat este si cazul Amazon - compania americana a intrat pe piata romaneasca in luna noiembrie a anului trecut, deschizand un centru de dezvoltare software la Iasi, iar acum doreste infiintarea unui centru similar in Bucuresti, ocazie cu care se estimeaza ca vor fi angajati aproximativ 600 de specialisti. Faptul ca mediul de afaceri din Romania este stabil si ofera toate conditiile necesare dezvoltarii unei afaceri de succes este dovedit si de investitia facuta de catre compania Advanced Micro Devices, care si-a concretizat interesul fata de sectorul romanesc de IT&C prin deschiderea unui birou regional in tara noastra.

'Un alt aspect deosebit de important in ceea ce priveste investitiile in Romania in sectorul IT&C il reprezinta lansarea Strategiei de Branding de Export pentru sectorul IT, care va putea promova resursele Romaniei si va actiona ca un catalizator pentru atragerea de investitii straine in tara noastra', a subliniat ministrul comunicatiilor. Romania are, inca, avantajul unei forte de munca relativ ieftine, insa extrem de bine pregatite. 'Specialistii romani se ridica fara indoiala la nivelul celor din strainatate, contribuind la crearea unei piete de munca extrem de calificate si competitive', a spus Zsolt Nagy.

Acesta a precizat ca trendul de crestere al pietii romanesti de comunicatii si tehnologia informatiei a inregistrat in 2005, circa 22 la suta, s-a mentinut si in prima parte a acestui an ceea ce confirma un ritm asemanator de dezvoltare si dupa aderarea Romaniei la UE. 'Dupa aderare se vor dezvolta nu numai sectoarele guvernamentale si ale administratiei publice, ci si IMM-urile, existand numeroase inevstitii si la nivelul cetatenilor prin extinderea programului euro200 si pentru alte categorii sociale', a afirmat Nagy. Valoarea proiectelor informatice preconizate a fi realizate de institutiile statului pana in 2008 se ridica la circa un miliard de euro.

Potrivit datelor Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii (ANRC), in ultimii ani piata serviciilor de comunicatii electronice a crescut intr-un ritm sustinut, mult peste ritmul de crestere al economiei. In 2004 piata a crescut cu 22 la suta fata de 2003, iar pentru 2005 procentul de crestere estimat de ANRC este situat intre de 20-25 la suta. ,,Cresterile importante inregistrate in ultima perioada de catre majoritatea tipurilor de servicii de comunicatii electronice (telefonie mobila, internet si comunicatii in banda larga si chiar de catre telefonia fixa), precum si nivelul relativ scazut al unor indicatori de performanta a sectorului (cum ar fi rata penetrarii telefoniei fixe si mobile, rata penetrarii comunicatiilor in banda larga, veniturile pe utilizator), in comparatie cu tarile membre ale Uniunii Europene, creeaza premisele unei dezvoltari importante in perioada urmatoare', a declarat, pentru ROMPRES, presedintele ANRC, Dan Cristian Georgescu.

Acesta a precizat ca Romania are una dintre cele mai mari rate de crestere a serviciilor broadband din regiune. La sfarsitul anului trecut, rata de penetrare a acestor servicii, de 3,46 la suta, era cea mai mare din Europa de Sud-Est, mult peste media regiunii, care se situeaza in jurul a 1,6 la suta. 'Sectorul broadband se dezvolta foarte rapid in Romania si va sustine extinderea serviciilor triple play. Extrem de relevant este faptul ca operatorul fost monopolist detine un procent redus din totalul abonatilor broadband, restul fiind oferit de operatorii alternativi, ceea ce indica lipsa unor dezechilibre concurentiale si existenta unui context de piata atractiv pentru potentialii investitori', a adaugat Georgescu. Potrivit ANRC, piata romaneasca de comunicatii va continua sa atraga investitii deoarece, inainte de toate, un investitor se uita la rata de crestere a pietei in intregime sau a sectorului.

'Din aceasta privinta, piata de comunicatii din Romania, cu o crestere estimata de 20-25 la suta pentru anul 2005, depaseste usor piete din tari ca Ungaria si Polonia, care desi ca valoare a pietei se plaseaza pe primele doua locuri in EU10, au inregistrat ritmuri de crestere inferioare in ultimii trei ani. Romania are chiar o crestere sensibil superioara celei inregistrate in tarile membre ale Uniunii Europene', a explicat presedintele ANRC.

Analistii precizeaza ca jucatorii de pe piata de comunicatii electronice din Romania au doua avantaje majore in procesul aderarii. Pe de o parte, datorita cadrului legislativ si de reglementare isi desfasoara deja activitatea in conformitate cu normele europene, iar, pe de alta parte, neutralitatea tehnologica promovata in tara noastra le permite sa foloseasca si tehnologii a caror utilizare este limitata in alte state (de ex.CDMA 450). Dar cel mai important este sa continue sa inoveze, sa investeasca si sa se modernizeze, afirma Georgescu.

Piata romaneasca de IT&C a atins in anul 2005 valoarea de 4,2 miliarde de euro, fata de anul 2004, cand acesta valoare ajungea la 3,7 miliarde de euro, conform EITO (European Information Technology Observatory). Pentru anul 2006, cifra de afaceri estimata doar pentru sectorul IT este de un miliard de euro. Valoarea exporturilor de software si servicii estimata pentru 2006 se ridica la 350 milioane euro, in conditiile in care in 2005 a fost de 250 milioane euro, iar in 2004 de 200 milioane euro

