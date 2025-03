Ministrul Energiei demontează un nou fake-news. "A fost o știre falsă. Dă apă la moară celor care vor să creeze o impresie de fragilitate în partea instituțiilor statului român"

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, respinge speculațiile privind un posibil blackout în România, catalogând informațiile drept false și menționând că țara are capacitatea necesară pentru a gestiona fluxurile de energie.

„România nu a fost niciodată aproape de blackout. Asta a fost o știre falsă. Și, din păcate, ea dă apă la moară celor care vor să creeze o impresie de fragilitate în partea instituțiilor statului român. Pe baza capacității noastre de interconexiune actuală, avem până la 4.000 MW posibilitate de schimburi import-export, avem totodată producția românească”, a declarat Burduja, conform Mediafax.

El a explicat că prețurile mari la energie din România, comparativ cu Vestul Europei, au două cauze principale.

„Prima este lipsa interconexiunilor și v-am spus ce am făcut despre asta. Am ridicat tema la nivelul Consiliului de Miniștri și apoi la nivelul Consiliului European prin șeful statului. Ca urmare a acestor demersuri, este o prioritate zero și pentru comisari și pentru doamna președintă Ursula von der Leyen. Deci statele membr își vor asuma, poate chiar cu sprijinul european, sub formă a unor finanțe, să dezvolte aceste interconexiuni”, a explicat ministrul.

El a precizat că problema nu a fost întotdeauna legată de lipsa finanțării, ci mai degrabă de voința de a acționa. „De multe ori, nu a fost o chestiune de lipsă de finanțare, ci mai degrabă de lipsă de voință”, a adăugat Burduja, subliniind necesitatea unui sprijin din partea Comisiei Europene pentru „impulsionarea acestor proiecte de interconectare și o mai bună coordonare pe lucrările de mentenanță”.

Ministrul a oferit și un exemplu concret în acest sens: „Așa cum s-a întâmplat vara trecută, când aveam mai mare nevoie de energie ieftină din vest, aveam consum mare la noi în țară, era cald, lumea își pornise aparatele de aer condiționat și așa mai departe, ne trezeam că o linie din Ungaria, de exemplu, era pusă sub mentenanță”.

A doua cauză a prețurilor ridicate este, potrivit lui Burduja, lipsa capacității de producție a energiei în România.

„Dacă România până în 2022 a închis peste 7.000 de MW capacități de producție, cărbune, gaz, cu siguranță astăzi avem intervale orare în care consumul este mare, producția este mică, nu bate vântul, nu bate soarele, avem un an secetos și atunci trebuie să apelăm la importuri care sunt scumpe, pentru că așa cum România alergă în acele intervale orare după energie, la fel alergă și, probabil, Grecia, Bulgaria, Ungaria, Serbia, deci regiunea noastră”, a explicat ministrul.

Burduja a subliniat că soluția este creșterea capacității de producție și a anunțat că există deja proiecte în derulare.

„Anul acesta ținta este de 2.500 de MW, deci vrem să ne dublăm recordul de anul trecut. Ar fi, probabil, cel mai bun an din istoria recentă a țării și cu toate aceste proiecte, punându-le în funcțiune, vom avea o ofertă mai mare de energie, deci un preț mai mic”, a mai spus ministrul.

