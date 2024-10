Două mari companii străine sunt interesate de cel mai important proiect pentru sistemul energetic românesc. Ministrul Energiei: „Nu renunț nici în ruptul capului”

Firma energetică de stat Électricité de France (EDF), care este cel mai mare operator de active nucleare din lume, precum şi firma japoneză ITOCHU sunt interesate de proiectul hidrocentralei cu acumulare prin pompaj de la Tarniţa-Lăpuşteşti, a anunțat ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

Ministrul român a precizat, într-o postare pe Internet, că firmele menționate sunt dispuse să realizeze pe banii lor studiul de fezabilitate.

”Cel mai important proiect pentru sistemul energetic românesc rămâne Tarniţa-Lăpuşteşti. Vechi de 50 de ani, ignorat şi pasat de la un an la altul, deşi contribuie substanţial la securitatea sistemului energetic, la preţuri corecte şi, nu în ultimul rând, la producţia de energie curată şi stocarea de mari dimensiuni. La începutul mandatului meu am scos de la sertar proiectul şi am mandat conducerea SAPE să demareze licitaţia pentru studiul de fezabilitate (SF)”, a anunțat ministrul Burduja, pe Facebook.

Potrivit acestuia, SAPE este societatea statului român care administrează participaţiile în energie şi căreia ”i-am acordat toată încrederea şi sprijinul meu în a duce la bun sfârşit prima etapa a proiectului, respectiv atribuirea SF-lui”.

”După un an de zile constat că nu s-a înregistrat niciun progres şi că suntem în acelaşi punct, SAPE nereuşind să închidă licitaţia pentru atribuirea SF-ului. Nu renunţ nici în ruptul capului. Proiectul acesta va vedea lumina zilei. Cu mine sau fără mine ministru. Pentru că România şi energia României nu mai au timp să aştepte, iar mandatele de ministru nu sunt despre o persoană sau alta, ci despre viitorul acesti ţări şi a viitoarelor generaţii. Punem în aplicare planul B, pentru că întotdeauna avem un plan de rezervă”, afirmă Burduja.

Ads

Ministrul precizează că a continuat "zilele acestea" discuţiile cu partenerii strategici din Japonia şi Franţa, consorţiul format din Itochu-EDF, doi giganţi energetici la nivel mondial.

”EDF este cea mai importantă companie de utilităţi din Europa, care produce peste 16% din energia electrică din Uniunea Europeană. EDF este cel mai mare operator de active nucleare din lume, cu aproximativ 180.000 de angajaţi. ITOCHU, gigantul japonez, are venituri totale de aproape 90 miliarde USD, adică 28% din PIB-ul României. Cele două mari companii sunt interesate de proiect şi dispuse să realizeze pe banii lor SF-ul, iar apoi să ducă până la capăt proiectarea şi execuţia centralei. Un proiect de mare anvergură are nevoie de parteneri serioşi, stabili, de încredere şi care au dovedit că ştiu şi pot să implementeze proiecte mari. Aşa cum este Tarniţa-Lăpuşteşti pentru ţara noastră. Mergem înainte, împreună, ghidându-ne după cele spuse de Dimitrie Leonida: problema energiei, fiind o problemă naţională, nu poate fi rezolvată decât de către un stat care ia în considerare interesele naţionale, eliminând interesele personale, locale sau unilaterale”, mai spune Burduja.

...citeste mai departe despre "Două mari companii străine sunt interesate de cel mai important proiect pentru sistemul energetic românesc. Ministrul Energiei: „Nu renunț nici în ruptul capului”" pe Ziare.com

Ads