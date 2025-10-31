De la 1 noiembrie, românii vor scoate mai mulți bani din buzunar atât pentru căldură, cât şi pentru curentul electric. Pentru un apartament cu patru camere, de exemplu, costurile la încălzire vor crește cu peste 50 de lei pe lună.

TVA-ul la încălzire crește de la 5% la 11%. În București, costul cu căldura pentru o garsonieră va urca, în medie, cu 24 de lei pe lună, iar pentru un apartament cu patru camere, cu până la 54 de lei. Cele mai afectate orașe sunt București, Cluj, Iași și Constanța, unde mulți oameni depind de sistemul centralizat de încălzire, relatează observatornews.ro.

Conform estimărilor, în iarna aceasta, întreținerea va ajunge la următoarele costuri:

- garsonieră - 330-370 de lei/lună

- apartament cu două camere - 480-550 de lei/lună

- apartament cu trei camere - 620-730 de lei/lună

Din păcate, și facturile la energie vor crește, din cauza taxei de cogenerare, care este deja inclusă în factură. Astfel, pentru un consum de 200 de kWh, românii vor plăti cu aproximativ un leu în plus. Acești bani merg către CET-uri. Fondurile ajută ca sistemele de încălzire să fie întreținute și modernizate, scrie sursa citată.

Mai mult, prețul energiei pe piața spot (locul de unde furnizorii cumpără curent de pe o zi pe alta) este mai ridicat.

Pe piața spot energia se cumpără atunci când consumul depășește estimările. Dacă scumpirile de pe această piață continuă, facturile ar putea crește și mai mult în viitor.

...citeste mai departe despre "1 noiembrie, ziua în care se scumpesc din nou căldura și curentul. Cât vor plăti românii în plus" pe Ziare.com

Ads