De teama scumpirilor, peste jumătate dintre români își fac stocuri de alimente. Ofertele promoționale, vizate de oameni SONDAJ

Comportamentul de cumpărare al românilor a suferit o ajustare semnificativă în ultima perioadă din cauza inflației sau a scăderii în valoare a banilor. Ultimele date, colectate în trimestrul al treilea din 2025, subliniază o prudență tot mai mare a oamenilor și, de asemenea, semnalează o încetinire notabilă a economiei.

Scumpirile, cauzate în principal de majorarea TVA - prețurile alimentelor au crescut cu aproape 9%, produsele nealimentare cu peste 10%, iar serviciile cu aproape 10% față de anul trecut - i-au determinat pe români să umble cu mai multă grijă la portofel, astfel că au scăzut și cheltuielile, scrie HotNews.

Într-un sondaj realizat de iSense, peste jumătate din respondenți au spus că deja au redus bugetul alocat achizițiilor esențiale, ceea ce reprezintă un procent în creștere față de trimestrul anterior.

Consumatorii continuă să fie prudenți: evită achizițiile impulsive și analizează cu atenție raportul preț/beneficiu al produsului.

Din același sondaj iSense reiese faptul că o tendință tot mai accentuată a românilor este aceea de a stoca produse. Astfel, 55% dintre respondenți au spus că au cumpărat stocuri de produse aflate la promoție sau la reducere, cel mai mare procent din ultimii trei ani. Această strategie arată o preocupare pentru optimizarea cheltuielilor și profitarea de oferte avantajoase (pachete promoționale sau promoții de tip 1+1), mai scrie sursa citată.

Acest lucru arată, de fapt, că românii sunt pesimiști când vine vorba de capacitatea de economisire. Conform datelor din august 2025: 44% dintre respondenți anticipează o scădere a economiilor personale. Anul trecut, în aceeași perioadă, doar 34% anticipau o scădere.

