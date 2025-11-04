Carburanții s-au scumpit din nou. În ultima lună au avut loc 11 modificări de preț la stațiile Petrom

Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 10:25
66 citiri
Carburanții s-au scumpit din nou. În ultima lună au avut loc 11 modificări de preț la stațiile Petrom
Carburanții se scumpesc mereu FOTO /Pixabay

Carburanții continuă să se scumpească în România. Petrom majorează din nou prețul motorinei cu 4 bani pe litru, în timp ce benzina rămâne stabilă, însă în ultima lună au avut loc 11 modificări de preț, care au vizat atât benzina, cât și motorina.

Stațiile afișau în dimineața zilei de 4 noiembrie un preț al benzinei standard de 7,44 lei pe litru și un preț al motorinei standard de 7,75 lei pe litru. Așadar, față de ziua precedentă, în stațiile Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, a crescut din nou prețul motorinei, cu 4 bani pe litru, iar prețul benzinei a rămas nemodificat, arată Economica.ro.

Conform sursei citate, în ultima lună au avut loc nu mai puțin de 11 modificări de preț:

- 4 noiembrie – scumpire cu 4 bani pe litru doar la motorină

- 31 octombrie – scumpire cu 4 bani pe litru doar la motorină

- 29 octombrie – scumpire cu 4 bani pe litru doar la motorină

- 28 octombrie – scumpire de 4 bani pe litru la benzină și la motrină

- 25 octombrie – scumpire de 4 bani pe litru la benzină și la motrină

- 24 octombrie – scumpire de 4 bani pe litru la benzină și la motrină

- 21 octombrie – ietinire cu 4 bani pe litru la motorină

- 16 octombrie – ietinire cu 3 bani pe litru la benzină și motorină

- 13 octombrie – ietinire cu 4 bani pe litru la benzină și motorină

- 12 octombrie – ieftinire cu 3 bani pe litru la benzină și motorină

- 7 octombrie – ieftinire cu 3 bani pentru benzină

- 4 octombrie – ieftinire cu 4 bani pentru benzină și motorină

La 1 ianuarie 2026, carburanții se vor scumpi din nou, ca urmare a unei noi majorări de acciză. Benzina se va scumpi cu încă 34 de bani pe litru, iar motorina se va scumpi cu alți 30 de bani pe litru, pe baza calculelor noastre. Desigur, dacă lucurile nu se vor mai schimba între timp. Majorările de acciză și TVA au făcut parte din primul pachet de ajustare fiscală al guvernului Bolojan.

...citeste mai departe despre "Carburanții s-au scumpit din nou. În ultima lună au avut loc 11 modificări de preț la stațiile Petrom" pe Ziare.com

Petrom: O nouă scumpire la pompă, în ultima zi a lunii. Cât costă benzina și motorina
Petrom: O nouă scumpire la pompă, în ultima zi a lunii. Cât costă benzina și motorina
Petrom a încheiat luna octombrie cu încă o majorare a preţurilor la pompă, cea de-a cincea înregistrată în această lună. Vineri, 31 octombrie, compania a majorat din nou preţul motorinei...
Elon Musk promite un Tesla Roadster „cu rachete”: mașina care ar putea sfida gravitația
Elon Musk promite un Tesla Roadster „cu rachete”: mașina care ar putea sfida gravitația
Elon Musk revine cu una dintre cele mai ambițioase (și controversate) idei ale sale: un Tesla Roadster capabil să plutească sau chiar să „zboare”. După ani de întârzieri și zvonuri,...
#scumpire carburanti, #Petrom, #benzina, #motorina , #Stiri Preturi

Curs valutar

1 EUR = 5.0861 RON

0.0010

1 USD = 4.4167 RON

0.0220
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Tot ce trebuie să știi dacă vrei să-ți cumperi o mașină second-hand. Sfaturile lui Titi Aur: „Trebuie să fii uns cu alifiile vieții un pic”
  2. Șoferul unei Dacii Sandero a fost prins de radar cu o viteză incredibilă. A depășit chiar viteza maximă declarată de constructor pentru acest model
  3. Industria auto din UE e la „câteva zile distanță” de un blocaj, ca urmare a unei decizii a Chinei. Beijingul vrea să sancționeze astfel un guvern din Europa
  4. Petrom: O nouă scumpire la pompă, în ultima zi a lunii. Cât costă benzina și motorina
  5. Lovitură pentru un mic oraș din vestul țării. Principalul angajator închide fabrica din zonă și se mută în afara UE. Are aproape 1.000 de muncitori
  6. Acordurile lui Trump cu pâmânturi rare, atacuri la adresa China. Lovitură primită de SUA, ele sunt inutile timp de 10 ani
  7. Mutare surpriză pentru un gigant rus, cu afaceri și în România: Vinde tot business-ul unei firme occidentale cu legături spre Putin
  8. Dacia anunță lansarea unui nou SUV, după succesul obținut cu Bigster. Producătorul auto vrea mai multe mașini hibride
  9. 1 noiembrie, ziua în care se scumpesc din nou căldura și curentul. Cât vor plăti românii în plus
  10. Invazia auto chineză ajunge și în România. Cota de piață la care au ajuns zecile de mărci chinezești disponibile românilor