Carburanții s-au scumpit din nou. În ultima lună au avut loc 11 modificări de preț la stațiile Petrom

Carburanții continuă să se scumpească în România. Petrom majorează din nou prețul motorinei cu 4 bani pe litru, în timp ce benzina rămâne stabilă, însă în ultima lună au avut loc 11 modificări de preț, care au vizat atât benzina, cât și motorina.

Stațiile afișau în dimineața zilei de 4 noiembrie un preț al benzinei standard de 7,44 lei pe litru și un preț al motorinei standard de 7,75 lei pe litru. Așadar, față de ziua precedentă, în stațiile Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, a crescut din nou prețul motorinei, cu 4 bani pe litru, iar prețul benzinei a rămas nemodificat, arată Economica.ro.

Conform sursei citate, în ultima lună au avut loc nu mai puțin de 11 modificări de preț:

- 4 noiembrie – scumpire cu 4 bani pe litru doar la motorină

- 31 octombrie – scumpire cu 4 bani pe litru doar la motorină

- 29 octombrie – scumpire cu 4 bani pe litru doar la motorină

- 28 octombrie – scumpire de 4 bani pe litru la benzină și la motrină

- 25 octombrie – scumpire de 4 bani pe litru la benzină și la motrină

- 24 octombrie – scumpire de 4 bani pe litru la benzină și la motrină

- 21 octombrie – ietinire cu 4 bani pe litru la motorină

- 16 octombrie – ietinire cu 3 bani pe litru la benzină și motorină

- 13 octombrie – ietinire cu 4 bani pe litru la benzină și motorină

- 12 octombrie – ieftinire cu 3 bani pe litru la benzină și motorină

- 7 octombrie – ieftinire cu 3 bani pentru benzină

- 4 octombrie – ieftinire cu 4 bani pentru benzină și motorină

La 1 ianuarie 2026, carburanții se vor scumpi din nou, ca urmare a unei noi majorări de acciză. Benzina se va scumpi cu încă 34 de bani pe litru, iar motorina se va scumpi cu alți 30 de bani pe litru, pe baza calculelor noastre. Desigur, dacă lucurile nu se vor mai schimba între timp. Majorările de acciză și TVA au făcut parte din primul pachet de ajustare fiscală al guvernului Bolojan.

