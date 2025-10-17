Marile probleme ale șoferilor din România, dezvăluite de către pilotul Vali Porcișteanu: „Inclusiv cei profesioniști le au”

Șofer la volan, cu instructor, mașină de Poliție, pilotul Vali Porcișteanu / FOTO: Unsplash.com, V. Porcișteanu (FB)

Accidentul mortal din cartierul Berceni, din București, a redeschis dezbaterile despre modul în care școlile de șoferi pregătesc viitorii deținători de permis. Campionul de raliuri Vali Porcișteanu a abordat acest subiect, în cadrul unui interviu pentru Ziare.com.

Potrivit expertului în conducere defensivă, inclusiv șoferii profesioniști au probleme grave în ceea ce privește conștientizarea pericolelor, respectiv managementul riscului.

„Observăm prin intermediul cursurilor de conducere defensivă pe care le facem cu foarte multe firme că șoferii de acolo, profesioniști, pentru care șofatul e o rutină de zi cu zi, că au probleme grave și aici vorbim despre mai multe aspecte. În primul rând, șoferii nu conștientizează pericolele.

Apoi, nu-și cunosc mașina - cele din generația nouă sunt foarte tehnologizate și sunt mulți posesori de permis care au obținut permisul acum 20-30-40 de ani și au rămas la același nivel, nu au mai făcut niciun update. Fac o comparație cu smartphone-ul, care-și face update-uri zi de zi. Dar șoferii, când? Pe mulți șoferi nu-i interesează și de asemenea, nici pe autorități”, a explicat Porcișteanu.

Vali Porcișteanu: „Sistemul ar trebui mult mai bine pus la punct”

Școlile de șoferi formează mulți șoferi, dar pregătiți modest, este de părere pilotul de raliuri. Pentru a combate fenomenul morților pe șosele, în condițiile în care România ocupă loc fruntaș alături de Bulgaria, la nivelul UE, din acest punct de vedere, este nevoie de un nou cadru legislativ, precizează Porcișteanu.

„De asemenea, nivelul de pregătire din școlile de șoferi nu este suficient de ridicat. Mereu se lovește în școlile de șoferi. Dar nu ei sunt direct răspunzători. Au și eu partea lor de vină, dar sistemul din spate este principala problemă. Mai sunt școli care învață mai mult șoferii, care investesc mai mult în conștientizare, simulatoare, mai multe ore de practică, inclusiv noaptea. Ei încearcă să facă asta, doar că se ridică destul de mult costurile, viitorii posesori de permis nu-și doresc asta - se întreabă de ce e nevoie să dea un ban în plus, din moment ce pot plăti doar 2.000 de lei, în loc de 4.000.

Sistemul ar trebui mult mai bine pus la punct, în sensul de a stabili niște norme de respectat de școlile de șoferi. Din păcate, e un sistem foarte bine implementat și e foarte greu să-l schimbi. Programa ar trebui modificată, astfel încât să cuprindă noutățile din 2025”, a transmis pilotul.

Între timp, guvernanții bagă sub preș problemele cu care se confruntă România, din perspectiva siguranței rutiere.

„Noi am venit cu propuneri, am prezentat toată deschiderea, dar încearcă (n.r. - guvernanții, oficialii) să se fofileze, să găsească scuze. Practic, nu-și doresc să facă ceva. Deși există constrângeri de la nivel european, se spune că stăm foarte rău, dar ei (n.r. - guvernanții) spun că fac, apoi se culcă”, a concluzionat Vali Porcișteanu, pentru Ziare.com.

