Suntem mult mai săraci decât credeam: „Salariul mediu e o iluzie”. Cifrele reale de care se feresc politicienii

Cifrele INS arată o a doua scădere consecutivă a salariului mediu net, care a fost de 5.387 lei (puțin peste 1.058 euro) în luna august 2025, mai mic cu 130 lei (2,4%) faţă de luna anterioară. Salariul mediu net scăzuse oricum în iulie cu 22 de lei, față de luna iunie.

Pe segmente economice, cele mai mari salarii medii nete au fost înregistrate în transporturile aeriene (12.458 lei) şi în industria cocseriei şi prelucrării ţiţeiului (11.649 lei), în timp ce cele mai mici salarii medii nete s-au înregistrat în confecţii (3.341 lei) şi în sectorul hoteluri şi restaurante (3.367 lei).

Chiar și așa, românii sunt de fapt mai săraci decât o arată cifrele, a explicat economistul Adrian Negrescu pentru Ziare.com.

„Dacă vrem să calculăm bunăstarea, salariul mediu e o iluzie. Când ne uităm, de exemplu, la datele INS privind creșterea salariului mediu pe economie, asta nu înseamnă că, în medie, toți oamenii câștigă acești bani. Media salarială se calculează între cel mai mare salariu din economie declarat la Ministerul Finanțelor și cel mai mic, adică salariul minim pe economie. În general, în România avem undeva la 300.000 de români care câștigă puțin peste 1.000 de euro. Deci nu sunt foarte mulți cei care au salarii uriașe sau salarii peste media stabilită de institutele statistice”, a precizat economistul.

Adrian Negrescu a precizat că aceeași situație se aplică inflației, pentru că prețurile din magazine pot fi mai crescute decât vedem pe datele INS, dacă le adaptăm la fiecare gospodărie în parte.

„De ce ni se pare nouă că prețurile au crescut foarte mult când mergem în magazine, în timp ce institutele statistice comunică o rată medie a inflației de, să zicem, 9,9–10%? Inflația percepută de fiecare dintre noi e diferită în funcție de categoria de venituri sau de grupa socială din care facem parte. Pensionarii, de exemplu, resimt o inflație de peste 10%, pentru că cheltuielile lor se concentrează în principal pe produse alimentare de bază, facturi la energie și medicamente, acolo unde au fost cele mai mari scumpiri. De asemenea, o familie cu copii va simți inflația mult mai puternic decât o persoană singură sau o persoană cu venituri foarte mari, pentru care creșterea prețurilor nu e, în prezent, o problemă majoră.

Comportamentul de consum diferă mult: familiile cu copii au alte nevoi și alte ponderi ale cheltuielilor. Datele statistice nu trebuie privite ca o oglindă perfect fidelă a societății. Fiecare dintre noi trăiește într-o realitate financiară distinctă: avem venituri diferite, nevoi diferite, obiceiuri de consum diferite”, a mai precizat economistul.

Cum ar trebui să calculăm bunăstarea reală?

Economistul îi sfătuiește pe oameni să își calculeze media dintre venituri și cheltuieli fără să ia în considerare rapoartele institutelor de statistică, pentru că impactul măsurilor de austeritate ar putea fi mult mai dur decât anticipau.

„Când vrem să știm dacă trăim mai bine sau nu, trebuie mai întâi să ne așezăm pe hârtie veniturile și cheltuielile și să ne facem propriul buget lunar și anual. Numai astfel ne putem raporta la realitatea economică personală. Un exercițiu simplu e să compari cât câștigai anul trecut pe vremea asta și cât cheltuiai, cu situația de acum, ținând cont de veniturile tale actuale. Acolo se vede realitatea fiecăruia în privința puterii de cumpărare.

De aceea e important ca fiecare să-și facă acasă, pe un caiet, pe calculator sau pe telefon, aceste exerciții simple care arată dacă puterea de cumpărare e afectată sau nu de situația economică actuală”, a mai relatat Adrian Negrescu.

Potrivit acestuia, familiile cu doi copii au nevoie de venituri suplimentare de cel puțin 1.500 de lei, pe lună, față de anul trecut.

„O familie cu doi copii avea nevoie, anul trecut, undeva la 10.000 de lei net pe lună pentru a avea un trai decent în România — adică să-și plătească la timp facturile, să aibă ce pune pe masă și să-și trimită copiii la școală, fără datorii. În prezent, din cauza inflației, această sumă cred că a crescut cu cel puțin 1.500, poate chiar 2.000 de lei, pentru a se descurca decent într-o economie în care prețurile cresc de la o zi la alta, mai ceva ca debitele Dunării”, a conchis economistul.

