Vrei sa afli daca ai anticorpi SARS-COV-2? De saptamana viitoare poti face oricand un test, la Synevo

Testul va putea fi accesat in toate centrele de recoltare Synevo din Romania. Costul unui test este de 95 de lei, iar rezultatele vor fi eliberate in maxim 48 de ore.Pentru o acuratete optima este recomandata repetarea testului in interval de cel mult o luna, rezultatele putand fi analizate astfel in dinamica. In paralel, Synevo continua testarea Real Time PCR pentru diagnosticul COVID-19, in parteneriat cu autoritatile.Anticorpii detectati prin testele din probe de sange arata daca o persoana a venit in contact cu virusul SARS-CoV-2, indiferent daca a prezentat simptome specifice sau a fost asimptomatica.Rezultatele sunt importante in detectarea contaminarii la pacientii cu simptomatologie redusa sau asimptomatici.Testele pot detecta in sange prezenta anticorpilor de tip Imunoglobulina G (IgG), produsi de organism ca raspuns la infectia cu coronavirusul SARS-CoV-2. In prezent, nu exista dovezi ca persoanele vindecate de COVID-19, care au dezvoltat anticorpi sunt protejate de o a doua infectare."Synevo Romania si-a asumat un rol activ in lupta importriva SARS-CoV-2, urmand sa asigure disponibilitatea acestor teste pentru pacienti din intreaga tara. Testele serologice sunt esentiale in intelegerea epidemiologiei virale si identificarea retrospectiva a cazurilor asimptomatice, putand contribui la conturarea unui tablou corect al epidemiologiei infectiei cu noul coronavirus. Ele ajuta profesionistii din domeniul sanatatii sa identifice persoanele expuse la virusul SARS-CoV-2 care au dezvoltat un raspuns imun. Pe baza acestor teste se poate stabili si cine poate dona plasma convalescenta, un posibil tratament pentru cei cu forme severe de COVID-19", a declarat Dr. Antoanela Curici, director medical Synevo Romania.Testul "Virusul SARS-COV-2 - anticorpi IgG" se adreseaza celor care doresc sa afle daca au contactat virusul, fiind asimptomatici sau care au dezvoltat o forma usoara ce putea fi usor atribuita unui alt tip de infectie respiratorie, precum si contactilor pacientilor Covid-19, care au prezentat putine simptome in primele 14 zile de la ultima expunere.Testul oferit de Synevo are o acuratete de 99% si specificitate de 99,5%, fiind aprobat la sfarsitul lunii aprilie pentru utilizare in UE, dupa succesul acreditarii sale in SUA.Testele de detectie a anticorpilor nu pot inlocui rolul testelor de diagnostic molecular Real Time PCR, deoarece un test de anticorpi negativ poate induce o falsa senzatie de siguranta pacientilor infectati. Anticorpii IgG apar in organism la 14 - 20 de zile de la infectare. Un rezultat negativ nu exclude prezenta virusului - pacientii suspecti de COVID-19 trebuie testati ulterior prin metoda PCR.In contextul epidemiologic actual, Synevo a implementat in centrele de recoltare si in laboratoarele sale masuri stricte pentru protectie a pacientilor si angajatilor, cu respectarea reglementarilor in vigoare emise de autoritatile in domeniu.Synevo Romania este cel mai mare furnizor de servicii de diagnostic de laborator din Romania, fiind parte a Diviziei de Servicii de Diagnostic, Medicover. La finalul anului 2019, Synevo opera in Romania o retea de 17 laboratoare si 123 de centre de recoltare probe, avand o acoperire in 39 de judete si 54 de orase diferite.