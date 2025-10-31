Tuberculoza, o bomba cu ceas care costa Europa miliarde de euro pe an - studiu

Europa se confrunta cu o crestere de miliarde de euro a costurilor pentru a tine sub control tuberculoza, in conditiile in care se raspandesc forme rezistente la medicamente ale acestei boli, releva un studiu de pionierat, citat de Reuters.

Considerata adesea o boala a trecutului sau una restransa la comunitatile marginalizate, tuberculoza implica anual costuri directe de peste 500 de milioane de euro pe regiune si alte 5,3 miliarde de euro pierderi de productivitate.

Studiul, realizat de economisti din domeniul sanatatii din Germania, evoca de asemenea povara economica a tuberculozei, care depaseste cu mult costurile probabile ale investitiilor in cercetarea extrem de necesara pentru a dezvolta mai multe medicamente si vaccinuri eficiente - lucru care, spun autorii, guvernele si industria medicamentelor trebuie sa-l faca urgent.

Potrivit profesorului Roland Diel de la spitalul universitar Schleswig-Holstein din Kiel, care a condus studiul, se stie ca producerea medicamentelor si vaccinurilor este foarte scumpa, dar daca se iau in considerare costurile bolii, atunci aceasta se justifica.

Aparitia tulpinilor de care nu pot fi tratate chiar cu cel mai puternic medicament a transformat TBC-ul intr-una din cele mai presante probleme de sanatate din lume.

Aproximativ 1,4 milioane de oameni au fost ucisi de tuberculoza in 2011

Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), tuberculoza a infectat 8,7 milioane de oameni din intreaga lume in 2011 si a ucis 1,4 milioane. Nu mai putin de doua milioane de persoane pot avea tulpinile rezistente la medicamente pana in 2015, afirma organizatia cu sediul la Geneva.

Chiar si tratarea tuberculozei tipice este un proces de lunga durata. Pacientii trebuie sa ia un cocteil de antibiotice timp de sase luni si multi nu reusesc sa finalizeze tratamentul. Acest fapt, alaturi de utilizarea excesiva si incorecta a antibioticelor, a alimentat aparitia tuberculozei rezistente la medicamente multiple (MDR-TB) si a celei cu rezistenta extinsa (XDR-TB).

Pentru acest studiu, publicat online vineri in European Respiratory Journal, primul de acest fel, cercetatorii au folosit o analiza sistematica a site-urilor de literatura si institutionale pentru cele 27 de state membre ale UE pentru a rezuma date privind costurile de tratare a tuberculozei in anul 2011.

Ei au impartit tarile in doua grupuri in functie de PIB-ul pe cap de locuitor. In cazul vechilor 15 state membre ale UE, plus Cipru, Malta si Slovenia, costul mediu direct pe caz de TBC tipic a fost de 10.282 de euro (13.600 dolari), dar a depasit 57.200 de euro pentru cazurile de MDR si 170.700 de euro pentru cazurile de XDR. In celelalte state UE, costurile medii au fost de 3.427 de euro pentru tuberculoza care se trateaza standard si aproximativ 24.100 de euro pentru cazurile rezistente de droguri. Costul total al tratarii cazurilor de TBC in 2011 a fost de 536.890.315 de euro (712,26 milioane de dolari).

In timp ce numarul cazurilor de TBC rezistent la medicamente in Europa este in prezent doar o mica parte din totalul de aproximativ 70.000 de cazuri pe an, Diel a declarat ca acest lucru se va schimba rapid. "Este o bomba cu ceas in ceea ce priveste cazurile rezistente la medicamente. Ele sunt doar o mica parte acum, dar vor creste ... asa incat si costurile vor creste", a declarat el intr-un interviu telefonic pentru Reuters.

Dincolo de costurile directe, echipa lui Diel a calculat si impactul tuberculozei din punctul de vedere al valorii productivitatii pierdute. Luand in considerare anii de viata ajustati in functie de dizabilitate (DALYs - disability-adjusted life years), o masura a poverii bolii care contorizeaza numarul de ani pierduti din cauza problemelor de sanatate, invaliditate sau deces precoce - cercetatorii au descoperit ca numarul total de ani pierduti a fost 103.104 in 2011. In termeni monetari, aceasta s-a ridicat la peste 5,3 miliarde de euro.

Diel a spus ca aceasta cifra l-a socat cel mai mult.

"Oamenii presupun ca, in cele mai multe parti ale Europei, tuberculoza nu joaca un rol mai mare in comparatie cu alte boli. Dar, in fapt, costurile pe care le presupune aceasta sunt foarte mari", a mai declarat el in interviu. "E vorba de miliarde si nimeni nu si-a dat seama de asta inainte".

