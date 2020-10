Siropul de patlagina de la Manicos - beneficii uriase pentru sanatate!

Informatii de interes despre patlagina

Ce beneficii prezinta siropul de patlagina?

Modul de administrare al siropului de patlagina

Ce alte siropuri mai pune Manicos la dispozitia publicului sau?

Pentru ca toamna este o perioada specifica instalarii gripelor si racelilor, siropul de patlagina de la Manicos reprezinta un remediu accesibil. Acest supliment alimentar de la Manicos vine in sticla de 200 ml, insotit bineinteles de toate informatiile ce privesc modul de administrare, ingredientele, dar si doza zilnica recomandata.Patlagina este un gen de plante cu peste 200 de specii. Aceasta vegeteaza aproape oriunde, chiar si in locurile batatorite unde alte plante nu cresc. Frunzele de patlagina sunt folosite in industria farmaceutica pentru beneficiile numeroase cu care vin la pachet. Vorbim aici, in primul rand, de compozitia lor bogata in mucilagii, iridoide, vitamina K, mucilagii, alantoina si polifenoli.In al doilea rand, anumiti cercetatori sunt de parere ca patlagina este folosita in medicina traditionala de peste 4.000 de ani. In Iran de exemplu era folosita inca din antichitate pentru a trata tusea si ranile.De ce patlagina este o planta ce trebuie avuta neaparat pe langa casa? Motivul este unul extrem de clar: patlagina a fost descrisa de-a lungul timpului ca fiind o planta antitusiva, hemostatica, antiinflamatoare, laxativa si diuretica.Un sirop de patlagina , precum cel oferit de producatorul Manicos, prezinta o serie extrem de importanta de avantaje. Acesta este recomandat spre a fi folosit cu preponderenta in amelioararea simptomelor datorate infectiilor sistemului respirator superior pentru faptul ca este un bun emolient. Pe langa exemplarele efecte antispastice si expectorante, siropul de patlagina este extrem de bun in cazul in care prezentati:- Amigdalita;- Tuse productiva;- Tuse seaca iritativa;- Tuse spastica;- Afte bucale sau alte leziuni orale.Dupa cum s-a enuntat si anterior, toamna este perioada propice instalarii racelilor si gripelor. Avand in vedere cum se desfasoara lucrurile in momentul de fata, cel mai bine este sa preveniti, prin orice metoda, instalarea lor. Preventia buna poate tine raceala sau gripa departe!Siropul de patlagina de la Manicos este un supliment alimentar, ceea ce inseamna ca nu trebuie sa inlocuiasca o dieta echilibrata. Recomandarea din partea expertilor de la Manicos este sa nu fie depasita doza zilnica recomandata.Pentru copiii cu varste cuprinse intre 3 si 7 ani, 10 - 15 ml de sirop de patlagina pe zi sunt suficiente. Portia poate fi administrata copiilor in 2 sau chiar 4 reprize. Doza zilnica recomandata pentru copiii cu varste intre 7 si 15 ani creste cu 5 ml.De asemenea, copiii cu varste de peste 14 ani pot consuma zilnic intre 20 si 30 ml de sirop de patlagina.Siropul de patlagina de la Manicos vine insotit de lingurita dozatoare pentru o mai mare usurinta in utilizare.In cadrul magazinului online manicos.ro regasesc cei interesati o gama diversificata de siropuri naturale. Putem aminti aici de siropurile cu miere fara conservanti, siropurile cu miere si propolis si bineinteles de siropurile de fructe cu miere fara conservanti.Produsele puse la dispozitia publicului in acest magazin online sunt naturale, create prin procedee prietenoase. Combinatiile inedite de fructe si plante medicinale promit sa satisfaca pana si cele mai pretentioase gusturi.In plus, siropurile de la Manicos sunt extrem de prietenoase cu copiii. Fiecare sirop achizitionat de aici vine insotit de toate informatiile ce privesc modul de administrare, dar si doza zilnica recomandata. Aceste informatii sunt disponibile de asemenea si in cadrul magazinului online oficial.Manicos puse la dispozitia tuturor celor interesati si alte categorii sugestive de produse: ingrijirea tenului, ingrijirea parului, ingrijire corporala, ingrijirea buzelor, dar si o multime de suplimente alimentare.Pentru a intra in contact cu toate produsele enuntate, cei interesati sunt invitati sa acceseze manicos.ro.