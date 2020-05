REGINA MARIA deschide un program de testare la cerere, pentru RT-PCR si teste de anticorpi COVID 19

Programul de testare legat de infectia cu coronavirus a intrat apoi intr-o noua faza, aceea a testarii raspunsului imun la infectia cu COVID-19, pentru anticorpii IgM si IgG. Pe perioada starii de urgenta, cadrele medicale din prima linie a luptei cu acest virus beneficiaza de testari serologice gratuite, care joaca un rol important in lupta cu infectia virala.In continuarea demersului de a sprijini personalul medical din linia intai, Reteaua de sanatate REGINA MARIA ofera acces gratuit pentru monitorizarea post COVID tuturor cadrelor medicale, fie ca vorbim despre medici, asistenti medicali sau infirmiere. Clinica post COVID urmareste evolutia medicala a persoanelor care au fost infectate si vindecate de COVID-19, atat online, prin intermediul Clinicii Virutale, cat si in locatiile fizice din Bucuresti."Inca de la inceput, am reusit sa ne miscam agil si flexibil, printr-un plan de actiune clar si coerent. Am coagulat multa solidaritate in jurul initiativelor noastre si, in spiritul safety first, am adresat intai nevoile cadrelor medicale si para-medicale din linia intai. In acelasi timp, am lucrat strans cu autoritatile de stat pentru a acoperi nevoia de testare a pacientilor, iar acum a venit momentul in care putem pune aceste servicii la dispozitia oricui are o suspiciune, la cerere", a declarat Fady Chreih, CEO Reteaua de sanatate REGINA MARIA.In acest context, Reteaua si-a extins capacitatea de testare si a pus la dispozitia publicului testarea la cerere prin teste RT-PCR si teste de detectare a anticorpilor COVID-19."Stim cat este de important sa gasesti raspunsul atunci cand ai o suspiciune. De aceea, ne bucuram sa anuntam faptul ca acesti pacienti se vor putea testa, la cerere, pentru diagnosticarea COVID 19, in locatiile noastre. Am extins capacitatea de testare pentru anticorpii IgM si IgG, astfel ca putem sa oferim pacientilor care s-au intrebat daca au fost infectati posibilitatea de a vedea daca au avut intr-adevar virusul si daca au dezvoltat anticorpi", completeaza Fady Chreih.Pacientii care au o suspiciune si doresc sa se testeze pentru diagnosticarea COVID 19, se pot programa pentru testul RT-PCR, contra cost, in punctele de recoltare REGINA MARIA din intreaga tara, incepand din 18 mai.Testele serologice pentru determinarea raspunsului imun joaca un rol important in detectarea si lupta cu infectia virala, identificand persoanele care au dezvoltat anticorpi pentru aceasta. De asemenea, aceste rezultate si informatii ar putea sa ajute la o "estimare" privind parcurgerea unei etape importante a pandemiei in Romania sau a unei predictii mai bune privind valul doi al manifestarii epidemiei in Romania in toamna. Rezultatele vor putea fi folosite impreuna cu alte date clinice, la identificarea persoanelor care nu mai sunt succeptibile pentru a dezvolta infectia si se pot intoarce la munca, la identificarea persoanelor care vor putea sa isi doneze plasma din perioada convalescentei pentru a putea sa fie utilizata ca tratament alternativ pentru cazurile severe de COVID-19. Testele pentru determinarea anticorpilor IgM si IgG sunt disponibile la cerere, contra cost, in policlinicile si punctele de recoltare REGINA MARIA din Bucuresti, Brasov si Timisoara, capacitatea de testare urmand sa fie extinsa in toate cele 29 de laboratoare ale Retelei.