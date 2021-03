Recuperarea dupa implantul dentar: aspecte pe care este bine sa le stii

Pentru a putea stabili planul terapeutic, se impune realizarea unei vizite preliminare de control in cabinetul medicului stomatolog pentru stabilirea starii de sanatate a cavitatii bucale. In cadrul acestei vizite, medicul va examina intreaga dantura pentru a identifica eventuale probleme ale acesteia si va efectua o serie de investigatii imagistice si analize de laborator.Daca locul in care va fi plasat implantul dentar este inca ocupat de un dinte afectat sau de o parte a acestuia, se impune extractia anterior implantarii. Dupa extractie, se va astepta o perioada de timp de cateva saptamani pentru ca locul interventiei sa se poata vindeca.In cazul in care osul in care urmeaza sa fie plasat implantul nu are o structura corespunzator, poate fi necesara o alta interventie numita aditie de os.Implantarea propriu-zisa presupune o incizie la nivelul gingiei si crearea unui canal in interiorul osului unde va fi plasat surubul de titan care va constitui radacina noului dinte. Pentru ca acest implant sa poata functiona asemenea unui dinte natural, se impune un timp de asteptare de cateva luni, perioada in care implantul se va integra in structura osului.Dupa realizarea osteointegrarii complete, se trece la montarea bontului protetic, piesa menita sa faca legatura intre radacina si dintele artificial. Ulterior, in partea superioara a bontului se fixeaza dintele care va arata si va functiona asemenea dintilor naturali.Durata perioadei de recuperare dupa implantare variaza de la pacient la pacient si este influentata atat de caracteristicile individuale ale pacientului, cat si de actiunile intreprinse de acesta.In general, dupa interventia de implantare pacientul poate resimti disconfort local, durere, umflarea zonei de interventie sau chiar invinetire. Aceste simptome pot fi gestionate prin administrarea de medicamente analgezice ce vor fi prescrise de medic la finalul interventiei.In primele zile de la interventie este importanta evitarea alimentelor tari ce pot leza mucoasa la locul inciziei. Preferabil, se va opta pentru alimente moi, de exemplu supe creme sau piureuri.Igiena orala joaca un rol extrem de important in procesul de vindecare. Ulterior implantarii, este esential sa i se acorde o atentie sporita pentru a evita cantonarea resturilor alimentare la locul interventiei sau instalarea infectiei. Perierea zonei de interventie trebuie facuta cu blandete pentru a nu irita suplimentar gingia.In concluzie, implanturile dentare reprezinta o solutie atractiva pentru inlocuirea dintilor pierduti, iar recuperarea dupa implantare poate fi rapida si relativ confortabila prin respectarea catorva masuri de alimentatie si igiena.