OTC Tube, tehnologia moderna pentru generatoare de ozon

Ozonul este cel mai puternic oxidant cunoscut si elimina eficient toxinele din aer (nitrati, sulfati, emisiile auto, etc). Totodata ocupa locul al 2-lea in lume ca si putere de sterilizare si poate fi folosit pentru a distruge bacterii, virusuri si mirosuri. Cu ajutorul ozonului produs de generatoarele de ozon bacteriile, virusurile, ciupercile, mucegaiul, mirosurile sunt complet eliminate si distruse.Ozonul este o modalitate eficienta de a igieniza casa, biroul, masina, apa si alimentele. Totodata are si o extrem de importanta utilitate industriala: se foloseste in mod curent in fabrici, hale de lucru, industria de alimente, etc. Ozonul distruge bacteriile, ciupercile si virusii, elimina culoarea si mirosul din apa. Elimina mirosurile neplacute de mobilier vechi, WC, fum si foc, carne putreda, mancare gatita, tigara, transpiratie. etc. Distruge agentii patogeni: E-coli, Listeria, mucegaiul si sporii de mucegai. Igienizeaza instalatia de climatizare a masinii si elimina mirosurile din habitaclu. Generatoarele de ozon sunt deosebit de folosite si industria de procesare a alimentelor, pentru o mai buna igienizare si conditii de pastrare optime. Ozonul se foloseste la depozitarea alimentelor, stocare si prelucrare de peste, oua, carne, cultivarea ciupercilor, imbuteliere vin si apa. Se foloseste in procesele de agricultura dar si in tratarea apei in piscicultura, apa reziduala, etc.Lampile cu ultraviolete genereaza ozon prin trecerea aerului pe suprafata exterioara a acestora, iar doza si concentratia ozonului produse de lampile cu UV sunt mici. Placile ceramice, la fel, genereaza o cantitate infima de ozon prin contact direct al aerului cu suprafata acestora. Tehnologia OTC Tube, folosita de OzonFix, permite generarea unei cantitati mari de ozon, in mod complet controlabil, asadar reprezinta o tehnologie moderna si extrem de fiabila. Principala parte componenta a unui generator de ozon OzonFix este tubul de ozon. In acest fel, ozonul este produs prin trecerea aerului sau a oxigenului prin interiorul tuburilor de ozon. In aceasta zona are loc o descarcare electrica uniforma, care poate sa fie si de cateva zeci de mii de volti. In acest fel doza si concentratia ozonului produs prin OTC Tube sunt foarte mari.