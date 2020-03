NEPI a lansat o platforma de donatii online care trimite banii direct in contul Crucea Rosie Romana

Astfel, incepand de astazi, platforma de donatii online este activa la adresa doneaza.nepirockcastle.com , iar toate fondurile colectate prin acest portal merg direct in contul Crucea Rosie Romana.Procesul de donare dureaza doar cateva secunde si poate fi accesat de pe orice dispozitiv conectat la Internet.Persoanele care doresc sa sprijine eforturile echipelor medicale pot alege fie dintre cele 3 sume predefinite sau pot completa singure valoarea donatiei.Ulterior, plata se face, in siguranta, prin intermediul unui procesator autorizat si ajunge la fel de repede in contul Crucea Rosie Romana.Izolarea de comunitate nu inseamna si izolarea de cei aflati in prima linie a razboiului cu noul virus, de aceea sumele pe care clientii NEPI Rockcastle, si nu numai, le doneaza vor fi distribuite catre spitalele unde sunt tratati pacientii infectati cu Covid-19, in functie de necesitatile si urgentele cadrelor medicale.Mai mult, pe langa sprijinul financiar, cei care doresc isi pot exprima sustinerea si prin cuvinte.Platforma include si un spatiu unde pot fi transmise mesaje pentru toti cei aflati la datorie in aceasta lupta contra-cronometru, urmand ca toate gandurile bune sa fie transmise medicilor, asistentelor, ambulantierilor, personalului auxiliar si tuturor celor din spitale care fac eforturi uriase in aceasta perioada.Niciodata nu este prea tarziu sa ajuti, de aceea campania de donatii va ramane activa pana cand criza va fi depasita.