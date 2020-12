Mierea de Manuka si efectele sale antibacteriene

Proprietati antibacteriene ale mierii de Manuka

Printre cele mai importante componente antibacteriene ale mierii de Manuka se numara metilglioxalul - derivat dintr-un alt compus (dihidroxiacetona), care se gaseste in concentratii mari in nectarul florilor de Manuka. Se crede ca cu cat concentratia de metilglioxal este mai mare, cu atat este mai puternic efectul antibacterian al mierii. In functie de aceasta, producatorii de miere au dezvoltat o scara etichetata cu UMF intre 10 si 15, care reflecta activitatea mierii de Manuka.In iulie 2010, cativa oameni de stiinta olandezi au publicat un raport despre un ingredient recent descoperit in miere, cu un puternic efect antibacterian - defensina. Aceasta substanta este continuta in starea naturala in corpul uman si are proprietati antimicrobiene puternice si cu spectru larg, ceea ce o face o parte esentiala a apararii imune innascute a organismului. Defensina si alte ingrediente din miere pot juca un rol major in prevenirea si tratamentul infectiilor bacteriene rezistente la antibiotice.Dintre toate tipurile de miere de albine, Manuka este una dintre cele mai benefice pentru sanatate. Este de culoare inchisa si are o consistenta groasa de caramel. Se vinde intr-o forma complet neprelucrata pentru a-i pastra chiar si cele mai fragile ingrediente valoroase. Este cea mai bogata miere in vitamine, minerale, aminoacizi si antioxidanti.Una dintre principalele aplicatii ale mierii de Manuka in medicina este tratarea ranilor, arsurilor minore si iritatiilor pielii, inclusiv a ranilor infectate sau neinfectate, rani datorate diabetului, ulcere venoase ale piciorului, arsuri de gradul I si II, muscaturi de insecte, acnee, eczeme, psoriazis, micoza, herpes. Extern, mierea de Manuka se aplica prin aplicarea unui strat subtire pe pielea ranita, de 1-2 ori pe zi, pana la vindecare. Este chiar mai usor de aplicat pe tifon, care este apoi pus pe rana.Mierea de Manuka are capacitatea de a usca mucoasa pielii si astfel elimina bacteriile patogene, are aciditate, care inhiba dezvoltarea bacteriilor, elibereaza apa oxigenata slaba cu actiune bactericida, contine ingrediente organice care actioneaza in combinatie impotriva procesului infectios.Utilizarile suplimentare ale mierii de Manuka includ prevenirea si sustinerea tratamentului bolilor maligne, reducerea valorilor colesterolului "rau", reducerea inflamatiei sistemice - raceli, gripa, tuse, gingivita, afte si carii, consolidarea sistemului imunitar in procesele inflamatorii ale diferitelor organe, tratamentul infectiilor ochilor, urechilor si sinusurilorMierea de manuka poate fi administrata pentru tratamentul tulburarilor gastrointestinale - arsuri la stomac si dureri de stomac, gastrita, ulcer esofagian, sindrom de colon iritabil. O singura lingurita de miere de Manuka ajuta la calmarea gatului si a tractului digestiv. Pentru a mentine sanatatea generala, mierea de Manuka poate fi consumata ca oricare alt tip de miere de albine.