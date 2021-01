Metode moderne pentru tratarea tumorilor pe creier

Tratamentul tumorii cerebrale depinde de mai multi factori. precum localizarea acesteia, marimea ei, varsta si comorbiditatile pacientului, si daca tumora este benigna sau maligna.De cele mai multe ori tumorile cerebrale, indiferent de tipul lor, sunt tratate prin interventie chirurgicala, radioterapie si/sau chimioterapie, acestea fiind folosite ca tratament unic sau in diferite combinatii.Chiar daca radioterapia si chimioterapia sunt folosite mai mult pentru tumorile maligne, decizia depinde de mai multi factori si de fiecare caz in parte.Pentru a intelege mai bine beneficiile si caracteristicile acestor tratamente, in continuare vom discuta mai in detaliu despre fiecare metoda in parte.Datorita progreselor realizate in domeniul medical, tratamentul acestor afectiuni a evoluat mult in ultimii ani si se afla intr-o continua dezvoltare. Un exemplu recent este studiul publicat pe 29 noiembrie 2019 care prezinta o metoda noua de transmitere a tratamentului direct la tumora, evitand astfel anumite efecte secundare ale chimioterapiei.Studiul a fost realizat de Daewoo Han, Riccardio Serra si multi altii si a fost publicat in jurnalul Scientific Reports. Este intitulat "Multi-layered core-sheath fiber membranes for controlled drug release in the local treatment of brain tumor".Interventia chirurgicala este cea mai folosita forma de tratament pentru majoritatea tumorilor cerebrale. Pentru a indeparta tumora, neurochirurgul creeaza o deschidere la nivelul craniului si elimina tesutul tumoral.Asa cum am mentionat mai sus insa, tratamentul chirurgical a evoluat mult de-a lungul timpului, astfel incat nu mai este necesara o incizie de 17-23 centimetri pentru a accesa creierul, pacientii de astazi bucurandu-se de avantajele neurochirurgiei minim invazive Folosindu-se de endoscop, redare video si control de la distanta, neurochirurgul poate accesa tumora fie printr-o incizie de marimea unei monede la nivelul craniului, fie prin folosirea orificiilor naturale ale corpului, cum ar fi narile.Capacitatea unui serviciu de neurochirurgie ultramodern de a opera in totalitate minim invaziv reduce enorm agresiunea asupra tesutului nervos si implicit riscul de aparitie a anumitor complicatii. De asemenea se evita formarea unor cicatrici care ar putea stigmatiza pacientul si se reduce semnificativ timpul de recuperare, ceea ce rezulta intr-o externare mai rapida a pacientului.Daca tumora nu poate fi inlaturata complet sau nu poate fi accesata, atunci se poate apela la un alt tip de tratament, cum ar fi radioterapia sau chimioterapia.Acest tip de terapie foloseste radiatii pentru a distruge celulele canceroase si pentru a le opri din crestere.Este folosita des pentru a distruge tesutul tumoral care nu poate fi indepartat chirurgical in totalitate sau pentru a inlatura celulele canceroase ramase.Radiatiile pot fi administrate fie extern, acestea intrand in corp din exterior trecand prin piele, craniu si tesut cerebral sanatos pana sa ajunga la tumora, sau intern prin implantarea unei capsule radioactive in interiorul tumorii, care elibereaza cantitati specifice de radiatii pe o perioada mai lunga de timp.Aceasta forma de tratament implica folosirea medicamentelor pentru a distruge celulele canceroase. In functie de caz, specialistul poate alege un singur tip de medicament sau o combinatie de mai multe substante, care pot fi administrate oral sau injectabil.De obicei chimioterapia se efectueaza in cicluri.Chiar daca majoritatea medicamentelor pot fi administrate in cadrul unei clinici, fara a necesita internarea pacientului pe parcursul perioade de tratament, exista insa si cazuri cand acesta trebuie internat din cauza medicamentelor utilizate, datorita metodei de administrare, sau daca starea generala de sanatate a pacientului impune aceasta masura.Han, Daewoo, et al. Multi-Layered Core-Sheath Fiber Membranes for Controlled Drug Release in the Local Treatment of Brain Tumor. 29 Nov. 2019, www.nature.com/articles/s41598-019-54283-y