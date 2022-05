Intrebari despre implantul dentar: pretul este unul prohibitiv sau isi poate permite oricine?

Pierderea unui dinte nu inseamna ca in cavitatea bucala trebuie sa ramana pentru totdeauna un spatiu gol. Dimpotriva, cu cat problema este rezolvata mai repede, cu atat va fi impiedicata aparitia unor probleme de sanatate, precum si a unor evidente dezavantaje de natura estetica.

Iar cea mai buna metoda de rezolvare este reprezentata, mai presus de orice indoiala, de implanturile dentare. Este vorba despre cea mai avansata tehnologie existenta pe piata, care ofera rezultate optime atat pe termen scurt, cat si pe termen lung.

Un implant dentar, ca pret, proceduri si beneficii in timp, reprezinta tot ceea ce isi poate dori un pacient. Acest adevar este marturisit, fara ezitare, de pacientii care se bucura deja de avantajele sale. O singura preocupare majora au cei care isi doresc acelasi lucru: ei doresc sa stie cat de scumpa se dovedeste procedura si in ce masura le este sau nu accesibila.

Implant dentar pret – ce anume il influenteaza?

Exista mai multi factori in functie de care este determinata suma finala ce va trebui platita pentru efectuarea acestei proceduri. Iata care sunt cei mai importanti!

• unul dintre criteriile fundamentale este reprezentat de localizarea in cavitatea bucala. Concret, implanturile realizate in zona dintilor din fata vor costa mai mult, deoarece implica utilizarea unui numar sporit de elemente personalizate, cu efect direct asupra pretului manoperei. Dimpotriva, in zona dintilor din spate sunt folosite mai putine elemente personalizate, ceea ce genereaza pentru implant dentar un pret mai mic.

• materialele folosite pentru bonturi si pentru proteze influenteaza, la randul lor, costul final. In aceasta privinta, decizia este luata de pacient, dupa o consultare cu medicul specialist, care ii recomanda unul sau mai multe tipuri de material biocompatibil in procent de 100% cu organismul uman;

• pentru anumiti pacienti, se constata ca este necesara efectuarea unor analize si investigatii radiologice suplimentare, ceea ce de asemenea influenteaza costul final. Acesta creste si in cazurile in care apare necesitatea efectuarii altor interventii, asa cum se intampla la pacientii cu un coeficient redus de densitate osoasa.

Implant dentar pret – platesti o data, ai beneficii o viata!

Costurile tratamentului sunt mai mari decat cele ale unei proteze dentare mobile, insa si beneficiile multiple fac ca nici un pacient sa nu se planga de acest lucru ci, dimpotriva, sa se arate recunoscator pentru decizia luata. Pacientii resimt, in toate privintele, o senzatie identica cu aceea a dintilor naturali.

Ei pot sa savureze toate mancarurile preferate, sa zambeasca cu deplina incredere in sine, sa pronunte fara probleme orice sunete. Si – mai important decat orice altceva – se bucura de toate aceste avantaje pe termen lung, in cele mai multe cazuri pe durata intregii vieti.

Odata incheiat tratamentul, tot ce va mai trebui sa faca pacientul va fi sa mentina o igiena dentara normala, zi de zi si, de asemenea, sa efectueze controale de rutina la cabinetul stomatologic, o data la fiecare sase luni. In aceste conditii, un implant dentar, ca pret si din orice alt punct de vedere, se dovedeste cea mai buna solutie pe care si-ar putea-o dori un pacient!

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.