Doua spitale care au preluat cazurile pediatrice confirmate cu SARS-CoV2 primesc echipamente de protectie si aparatura medicala vitala

Spitalul Municipal Sebes, Alba, va fi dotat atat cu un incubator de transport, cat si cu echipamente de protectie pentru medici, iar la Spitalul de Urgenta din Zalau, Salaj, vor fi duse doua injectomate, kituri de ventilatie, precum si echipamente si materiale de protectie.Remus Florian, Director General Oriflame Romania, a declarat: "Facem tot ce tine de noi pentru a le veni in ajutor medicilor si celor care se lupta cu acest virus, de aceea, Oriflame doneaza 96.800 lei pentru achizitionarea de kituri de ventilatie (truse CPAP si circuite opti flow), injectomate, echipamente si materiale de protectie pentru spitalele de stat din Sebes si Zalau, dar si pentru achizitia unui incubator de transport. Orice implicare sociala a unei companii este in acelasi timp o investitie, acesta este crezul Oriflame Romania. Solidaritatea in aceasta perioada este absolut necesara".Pana in prezent, Salvati Copiii Romania a echipat cu materiale de protectie peste zece unitati medicale, printre care si Spitalul Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava, unde sute de cadre medicale au fost contaminate cu SARS-CoV2 si zeci de pacienti si-au pierdut viata. Totodata, aparatura medicala indispensabila a fost dusa la Maternitatea Bucur, Spitalul Grigore Alexandrescu si Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti."Atunci cand medicii nu au echipamente de protectie, riscul este dublu, pentru ca se pun in pericol atat pe ei insisi, cat si pe pacientii pe care ii ingrijesc. Un medic vulnerabilizat inseamna, asadar, un risc pentru noi toti ceilalti, iar in contextul acestei pandemii agresive, sistemul medical romanesc, si asa slabit, nu isi mai poate permite niciun risc suplimentar.Fondul de urgenta pentru spitale deschis de Salvati Copiii e o garantie ca medicul poate ramane in spital, sa salveze vieti", a explicat Gabriela Alexandrescu, Presedinte Executiv Salvati Copiii Romania.Salvati Copiii Romania a deschis un fond de urgenta pentru sprijinirea imediata a sistemului medical. Astfel, a fost deschis contul special RO43RNCB0071011434790083, unde vor fi centralizate contributiile companiilor si ale tuturor celor care pot sa sprijine intarirea sistemului medical romanesc.Pana acum, au fost colectate fonduri totale in valoare de 275.365 Euro, prin solidaritatea in principal a urmatoarelor companii: Farmaciile Catena, Kaufland Romania, Oriflame, Garanti BBVA Group, BCR, Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret" si Asociatia Club Sportiv "RO Club Maraton". De asemenea, suma de 65.028 Euro provine din donatiile persoanelor fizice care au vrut sa sprijine efortul medicilor. DPD Romania sprijina eforturile de livrare a echipamentelor.