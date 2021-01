Adultii cu ambliopie, tratati cu ajutorul unui program complex de terapie vizuala

Ce este ambliopiaAmbliopia este o afectiune oculara caracterizata prin scaderea acuitatii vizuale a unui ochi. Ochiul este sanatos din punct de vedere anatomo-fiziologic, insa imaginile formate pe retina nu sunt acceptate si procesate cortical. Imaginile primite de la ochiul ambliop sunt incetosate si atunci creierul incepe sa le ignore. Consecinta acestui fapt este nedezvoltarea vederii binoculare. In cazul in care nu urmeaza un tratament adecvat pentru ambliopie, pacientul ramane cu un singur ochi functional, nu se poate orienta in spatiu, nu poate aprecia distanta fata de obiecte, are dificultati de citire si invatare si nu are dezvoltate anumite abilitati necesare unei vieti socio-profesionale de calitate.Ambliopia diagnosticata doar la varsta adulta este de fapt o ambliopie nedescoperita din copilarie in urma unei consultatii oftalmologice sau diagnosticata, dar netratata corespunzator.Uneori poate s-a considerat ca a fost diagnosticata tardiv (dupa varsta de 7 ani) si nu s-a mai recomandat tratament, alteori tratamentul aplicat nu a avut rezultate.Cert este ca boala ochiului lenes nu dispare odata cu trecerea anilor. Din contra, problema se poate agrava daca intre timp, scade si vederea ochiului sanatos sau daca ochiul sanatos sufera un accident.Dr. Alexandru Dimitriu, medic primar oftalmolog la Clinica Optisan, sustine ca majoritatea pacientilor adulti diagnosticati cu ambliopie stiau de problema lor inca din copilarie, dar li s-a spus ca "nu se mai poate face nimic", ca aceasta afectiune poate fi recuperata doar pana la varsta de 7 ani.Studiile si cercetarile din domeniile neuro-oftalmologiei si neurostiintelor demonstreaza ca recuperarea vederii ochiului lenes este posibila si la varsta adulta. Si asta datorita neuroplasticitatii, adica capacitatea creierului de a forma noi conexiuni, de a invata lucruri noi. Iar principiul care sta la baza tratamentului ambliopiei este de a dezvolta vederea binoculara si de a invata creierul sa vada din nou.Ambliopia la adulti este tratata la Clinica Optisan cu ajutorul unui program complex de terapie vizuala. Programul consta intr-o serie de tehnici terapeutice specifice, ce au scopul de a antrena ochii si creierul. Terapia vizuala se face initial in cadrul clinicii, apoi - la domiciliul pacientului, cu monitorizarea terapeutului.Numarul de sedinte de terapie la clinica este stabilit de catre medicul oftalmolog dupa prima consultatie oftalmologica, iar apoi protocolul de terapie la domiciliu este adaptat in functie de evolutie si prognostic.Programul de recuperare poate dura intre 6 si 18 luni, in functie de gradul ambliopiei, tipul afectiunii, abilitatile psiho-cognitive si complianta pacientului.Pana in prezent, cu ajutorul protocoalelor de terapie vizuala implementate la Clinica Optisan si-au imbunatatit vederea ochiului lenes adulti cu varste cuprinse intre 18 si 56 de ani.Pentru mai multe detalii despre programul de terapie vizuala pentru ambliopie:Contact:Clinica Optisanoffice@optisan.ro+40360086888, +40746672215strada Cerbului nr. 2, Zalau, judetul Salaj