Recomandari privind utilizarea mastilor de protectie impotriva virusului Covid 19

Conform celor de la, producatori de masti de protectia medicale cu o eficienta de 98%, achizitia unor masti de protectie de calitate este importanta. Mai importanta insa, este utilizarea lor corecta.Cele mai bune masti privind raportul cost/calitate sunt cele medicinale cu 3 pliuri. Acestea pot tine departe virusurile, bacteriile si o multime de poluanti si sunt folosite in toate clinicile medicale si spitalele.Achizitia mastii trebuie sa se faca doar din farmacii sau din magazine specializate, iar produsele trebuie sa aiba o sursa exacta.Mastile de protectie respiratorie folosite in constructii, cu protectie FFP3 sunt si ele bune, insa pot fi ceva mai costisitoare.Foarte multi oameni aleg sa cumpere masti din bumbac, ce pot fi reutilizate. Acestea nu se ridica la nivelul mastilor medicinale, insa ofera o oarecare protectie.Purtarea mastii de protectie trebuie sa se faca dupa un anumit ritual. Inainte de a o lua din pachet, primul pas este sa te speli pe maini cu apa si cu sapun timp de 20 de secunde. Daca nu ai apa si sapun, solutiile pe baza de alcool sunt la fel de bune.Daca ai mainile curate, masca se prinde de sistemul de prindere si se fixeaza in asa fel incat sa acopere nasul, gura si barbia.Asigura-te ca este cu partea colorata in exterior si ca are sistemul de ajustare din zona nasului in partea superioara. Daca pozitionarea este corecta, masca se fixeaza in spatele urechilor.Odata pusa pe fata, masca nu se da jos, nu se ajusteaza si nu se atinge. Orice atingere poate sa insemne cresterea riscului.Indiferent cat de eficienta este, masca nu trebuie sa fie purtata pentru o perioada mai mare de 4 ore si nu trebuie sa fie refolosita.Atunci cand este data jos, masca trebuie sa fie prinsa tot cu mainile curate, de sistemul de prindere din spatele urechilor. Dupa aceea trebuie sa fie aruncata la un cos de gunoi cu capac.Din pacate, purtarea mastii de protectie este o responsabilitate pe care nu si-o doreste nimeni si care ne ocupa din timp. Este singura solutie care ne permite sa stam departe de virus si sa ii protejam pe cei din jur, insa.Masca de protectie trebuie sa fie purtata peste tot pe unde se intra in contact cu alte persoane. Este obligatorie in spatiile interioare (supermarketuri, magazine, etc) si este recomandata in spatiile exterioare aglomerate.Chiar daca poate parea inconfortabila, poarta masca ori de cate ori te plimbi prin parc, mergi la piata sau intra intr-o zona aglomerata.Daca toata lumea respecta minime reguli de igiena si de utilizare corecta a mastii, sansele sa scapam mai repede de virus cresc considerabil. Daca nu, masca poate deveni un accesoriu uzual pentru fiecare dintre noi.