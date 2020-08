Top 10 curiozitati despre CBD

Pentru a veni in ajutorul vostru am sintetizat 10 curiozitati despreDatorita zecilor de ani in care Canabinoidele au fost interzise, multi pot presupune ca beneficiile terapeutice ale CBD sunt o descoperire recenta, dar acest lucru este departe de adevar.Prima utilizare documentata a medicamentului, derivat din canabis dateaza din 2737 I.Hr., cand Imparatul chinez Sheng Nung a folosit un ceai infuzat cu canabis, pentru a-l ajuta la o varietate de afectiuni, precum insomnii, reumatism sau chiar si guta.De-a lungul istoriei, canabisul a servit ca o resursa terapeutica valoroasa; dar cu toate acestea in era medicinei moderene, aceste beneficii terapeutice nu au fost recunoscute de catre majoritatea comunitatilor medicale, din cauza unei lipsei de dovezi stiintifice.Abia in anul 1839, cand medicul si cercetatorul medical irlandez, William B. O'shaughnessy a publicat un studiu in care a analizat efectele terapeutice ale plantei, cercetatorii au inceput sa ia in considerare beneficiile medicale ale CBD.In studiul sau, care la acea vreme a fost destul de controversat, O'shaughnessy a explorat efectele rudimentare ale canabisului si a descris in detaliu beneficiile sale medicale, in special folosirea acestuia ca un anestezic.Desi la acel moment, cercetatorul irlandez nu ar fi prezis descoperirea altor compusi, studiul sau a facut posibila descoperirea compusilor, care au devenit ulterior denumiti canabinoizi.La aproape un secol dupa ce O'shaughnessy a publicat studiul sau, progresele in cercetarea au demonstrat prezenta compusilor in planta de canabis. Prima descoperire a unui cannabinoid individual a fost facuta cand chimistul britanic Robert S. Cahn, a raportat structura partiala a canabinolului (CBN), pe care ulterior a indentificat-o complet in anul 1940.Doi ani mai taziu, chimistul american Roger Adams, a facut istorie cand a izolat cu succes, primul canabinoid, Cannabidiol (CBD). De asemenea, cercetarile sale sunt responsabile si de descoperirea Tetrahidrocannabinolului (THC).Desi CBD si THC sunt de departe cei mai studiati compusi, exista mai mult de 60 de canabinoizi in planta de canabis.Multi dintre acesti compusi sunt prezenti intr-o cantitate atat de mica, incat sunt dificil de detectati, dar estimarile stiintifice moderne, plaseaza numarul real al canabinoizilor din planta de canabis, undeva intre 60 si 113.Datorita spectrului complet al uleluiul CBD, acesta poate reduce sau neutraliza efectele psihoactive ale THC, in functie de cat de mult din fiecare compus este consumat.Faptul ca CBD este un compus terapeutic, non-intoxicant si usor de ingerat in organism, sub forma de ulei CBD, asta il face o optiune atragatoare de tratament, pentru diferite afectiuni.Desi uneori uleiul de canepa este utilizat ca substitut pentru uleiul CBD, acesta este diferit in compozitie si beneficii, fata de uleiul CBD.In timp ce ambele tipuri de uleiuri provin din canepa, uleiul CBD este derivat in principal din flori sau mugurii plantei, iar uleiul de canepa autentic este derivat exclusiv din semintele plantei de canepa si nu contine canabinoizi.In timp ce uleiul CBD are in sine mai multe beneficii, acestea ar putea fi accentuate daca uleiul CBD ar fi combinat cu alte canabinoide prezente in canabis.Din acest motiv, popularitatea uleiului CBD cu spectru complet este mai mare fata de majoritatea altor produse CBD.Corpul uman contine un sistem specializat numit sistem endocannabinoid (ECS), care este implicat in reglarea unei varietatii de functii, inclusiv somnul, pofta de mancare, durerea si raspunsul sistemului imun.Studiile au aratat ca CBD poate ajuta la reducerea durerii cronice prin impactul activitatii receptorului endocannabinoid, care are ca efect reducerea inflamatiei din interactiunea cu neurotransmitatorii.De exemplu, un studiu a constatat ca injectiile cu CBD au redus raspunsul la durere la incizia chirurgicala, in timp ce un alt studiu a constatat ca tratamentul cu CBD oral a redus semnificativ durerea si inflamatia nervului sciatic, conform "National Institutes of Health US".Anxietatea si depresia sunt tulburari comune de sanatate mintala care pot avea un impact devastator asupra sanatatii si bunastarii organismului.Uleiul CBD a venit ca o solutie alternativa de tratament atat pentru depresie cat si pentru anxietate, determinandu-i pe multi care traiesc cu aceste tulburari sa se intereseze de aceasta abordare naturala, fara efecte adverse.Cercetarile recente au legat CBD cu mai multe beneficii pentru inima si sistemul circulator, inclusiv capacitatea de a scadea tensiunea arteriala ridicata.Uleiul CBD din tigarile electronice, actioneaza mai rapid in organism si produce efecte imediate, in comparatie cu tinctura de CBD, care isi face efectul dupa cateva ore de la administrare.Pe langa efectele imediate, uleiul CBD consumat prin vapare are si efecte mai indelungate. Forma concentrata de cannabidiol, produsa in forma lichida si consumata printr-o tigara electronica, pastreaza un mediu controlat de difuzie, astfel incat gustul resimtit sa fie mai intens si de lunga durata.In comparatie cu alte forme de ulei CBD, regasite pe piata, forma lichida consumata printr-o tigara electronica, vine in diferite arome, astfel pe langa efectele terapeutice oferite de, te vei bucura si de un gust bun.Atunci cand creierul devine dependent chimic de o anumita substanta si are nevoie de acea substanta ca sa functioneze, utilizarea uleiului CBD ajuta in blocarea anumitor recepetori din creier care diminueaza nevoia de substanta dependenta.Pe masura ce vor exista mai multe studii care vor analiza impactul interactiunii uleiului CBD cu sistemul nostru nervos, vom putea povesti mai multe despre potentialul sau, ca agent anti-dependenta.Utilizarea uleiului CBD ofera organismului o serie de beneficii care au un impact pozitiv asupra sanatatii.Daca sunteti curiosi cum functioneaza pentru voi, puteti sa il incercati intr-o varietate de arome, deoarece forma lichida a uleiuluipermite combinarea lui cu diferite arome, facand procesul de vapare a acestuia mult mai placut si pentru toate gusturile.