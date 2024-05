Telefoanele Samsung ar putea detecta accidentele rutiere în viitor. Cum funcționează

Samsung intenționează să adauge o funcție de detectare a accidentelor auto la unele dintre cele mai avansate modele de smartphone-uri ale sale, o mișcare care ar putea crește nivelul de siguranță pentru utilizatori.

O tehnologie similară a fost introdusă de Google în 2019, cu modelul Pixel 3, iar Apple a implementat o funcție similară în seria iPhone 14, anul trecut. Samsung ar putea introduce această funcționalitate în modelele viitoare.

Funcția este așteptată să fie parte a actualizării One UI 7.0, care va fi lansată mai târziu în acest an. Versiunea curentă, One UI 6.1, nu include această caracteristică.

Cum funcționează setarea

Funcția de detectare a accidentelor auto folosește senzori ai telefonului, cum ar fi accelerometrul, giroscopul și microfonul, pentru a colecta date despre mișcare și sunet. Aceste date sunt analizate pentru a determina dacă utilizatorul a fost implicat într-un accident, scrie SmartPix.

În cazul unui accident, dispozitivul oferă utilizatorului opțiunea de a apela serviciile de urgență sau de a confirma că este în siguranță. Dacă utilizatorul nu interacționează cu telefonul în câteva minute, acesta inițiază automat un apel de urgență, transmițând și locația curentă.

Deși telefoanele Google Pixel permit partajarea locației cu diferite servicii de urgență atunci când funcția este activată, nu este clar dacă Samsung va include aceeași opțiune. Totuși, având în vedere competiția cu Apple și Google, este probabil ca Samsung să ofere funcții similare.

