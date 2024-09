Fondatorul Hat Romania lanseaza o noua televiziune digitala

DTH Television Grup, condusa de Isaac Waldman, CEO al Hat Romania (distribuitorul telefoanelor mobile Samsung in Romania), a investit pe piata locala 15 milioane de dolari pentru lansarea serviciului de televiziune digitala Boom.Practic, semnalul ajunge prin satelit direct acasa la client (DTH - direct to home), iar preturile abonamentelor sunt chiar modice, pentru a compensa, probabil, costul echipamentelor necesare instalarii.

In oferta initiala, consumatorii vor putea alege intre 10 pachete: Easy (canalele romanesti generale), News (canale romanesti si internationale de stiri), Life (documentare de interes general), Adventure (documentare despre stiinta, civilizatii, istorie si calatorii), Music, 2 pachete Movie (canale de filme si seriale), Kidzone (adresate copiilor), Sport si urmeaza in curand Hungarian (adresat vorbitorilor de limba maghiara).

In cadrul pachetelor, pe langa programele deja existente in Romania, oferta Boom va include si canalele exclusive: Boom Action, Boom Comedy, Boom Romance, Boom Karaoke, Boom Classic, Boom Hop!, Nickelodeon, Nick Junior, Boom Indian, Boom Secrets, dar si canalul de autopromovare Boom Public.

Fara pauze publicitare

Boom va aduce, de asemenea, o serie de inovatii tehnologice: canale interactive de televiziune, plata-per-vizionare (pay per view), dar si programul TV electronic. Compania mizeaza puternic pe relatia cu clientii, in acest scop fiind realizat un call-center disponibil 24 din 24, 7 zile din 7.

A"Obiectivul nostru este sa avem 120.000 de abonati dupa primul an de operare si 500.000 dupa primii trei aniA", a declarat Isaac Waldman, CEO DTH Television Grup. Compania sustine ca va prezenta programe TV neintrerupte de publicitate, dupa modelul HBO.

Preturi modice la abonamente

Un pachet de baza, de exemplu cel de News, costa 0,4 euro pe luna, iar cel mai scump este pachetul de filme Movie 1 - 7 euro (aproximativ 24,5 lei). Se pot alege mai multe pachete, lucru care aduce dupa sine reduceri si mai mari de pret. Costul important este la instalare, kit-ul fiind 180 de euro fara TVA, insa include si montajul.

Distributia serviciului in tara este asigurata de HAT Romania, printr-o retea de parteneri care cuprinde peste 1.300 de magazine, atat dealeri GSM (Germanos, Vegastel, Avenir etc.), cat si retaileri de electrocasnice (Altex, Flanco, Rombiz etc.) sau IT (K Tech etc.), acoperind intreaga tara.

La lansarea comerciala, distributia Boom acopera 195 de puncte de vanzare in 40 de judete, urmand ca treptat distributia sa se extinda in intreaga retea nationala.

Actionari israelieni si britanici

Platforma tehnologica a presupus investitii de peste 15 milioane euro in echipamente. Grupul DTH Television, proprietarul marcii Boom, a fost infiintat in anul 2004. Compania are trei actionari principali. Elran Investments (35%), una dintre cele mai mari companii din Israel, listata la Bursa din Tel Aviv, desfasoara proiecte internationale de peste 400 milioane euro in domeniul imobiliar, infrastructura, tehnologie, retail si comunicatii. Milomor Resido Group (35%), companie de origine israeliana, de asemenea listata la Bursa din Tel Aviv, investeste in piata imobiliara, bancara, turism si telefoane celulare. RP Capital (20%) este un fond de investitii din Marea Britanie.

Saptamana Financiara

