Aerul conditionat, mai ieftin din 2007

Pretul aparatelor de aer conditionat va scadea cu pana la 20 la suta incepand cu 1 ianuarie 2007, odata cu intrarea in vigoare a noului Cod Fiscal, care prevede reducerea accizelor la acest tip de produse. Reglementarea fiscala va determina o crestere a pietei, care va accentua deja trendul ascendent al vanzarilor din Romania, explicat de specialisti prin mai multi factori: sistem de creditare bancar avantajos pentru populatie, cresterea investitiilor imobiliare, schimbari climatice caracterizate prin temperaturi ridicate.In prezent, piata romaneasca a aerului conditionat se ridica la peste 100 milioane euro anual, acesta provenind integral din import, iar tendinta este de crestere constanta, a declarat directorul general al Frigotehnica, Nicolae Bara.

Astfel, daca in 2005 piata a crescut cu 30-40 la suta comparativ cu 2004, in pofida introducerii accizei de 20 la suta, la mijlocul anului, si a temperaturilor nu foarte ridicate, pentru 2006 vanzatorii de aparate de aer conditionat prevad noi recorduri.

'Anul acesta, piata inregistreaza o tendinta de crestere constanta, determinata atat de cresterea puterii de cumparare, gratie sistemului de creditare bancar, cat si de schimbarile climatice importante insotite de temperaturi ridicate. Tendinta ar putea sa se accentueze, incepand cu 2007 odata cu reducerea accizelor la importul de aparate de aer conditionat care, bineinteles, va determina o previzibila scadere a preturilor de vanzare si o extindere a pietei si la alte categorii de clienti, cu venituri mai mici', considera directorul general al Asociatiei Vanzatorilor de Electrocasnice din Romania (AVER), Catalin Ghinea.

In prima jumatate a anului 2006 s-a inregistrat o dublare a vanzarilor de aparate. Cele mai mari cresteri sunt inregistrate in sezonul cald (lunile aprilie- august), dar recordul de vanzari a fost atins in luna iunie in special partea de sud a tarii si in Moldova, mai putin in Transilvania sau la munte. 'In momentul de fata nu mai avem pe stoc aparate, iar la acest lucru a contribuit vremea de afara. Cred ca piata totala este de circa 200.000 aparate.', a declarat pentru Rompres directorul de vanzari Romanel, Dan Carstoveanu.

Produsele care se vand pe piata romaneasca provin in proportie de 80 la suta de pe piata asiatica, care este in general mai ieftina decat alte piete. Atentia romanilor nu s-a indreptat doar spre anumite branduri; au fost achizitionate si marci cunoscute, precum cele asiatice - Panasonic, LG, Platinium, Samsung - dar si alte marci, precum Vortex, Delton sau Americool.

'Ca tendinta de achizitionare, sunt preferate cele standard, cu preturi mai scazute', a mentionat reprezentantul AVER. Si reprezentantii marilor magazine spun ca au inregistrat cresteri semnificative la vanzarile de aer conditionat. In luna iunie vanzarile in hypermarketul Carrefour au crescut cu 60 la suta fata de perioada similara a anului trecut, iar fata de luna mai a acestui an, cu peste 55 la suta. Si in magazinul Altex vanzarile au crescut cu 30 la suta, in luna iunie a acestui an.

Conform specialistilor, piata aparatelor de aer conditionat are un mare potential de crestere si in viitor, avand in vedere ca nivelul de dotare cu aparate de aer conditionat in familiile din mediul urban este in continuare scazut, intre 30- 35 la suta. Daca in urma cu cativa ani aparatele de aer conditionat puteau fi achizitionate cu circa 500 euro, in prezent pretul acestora porneste de la 220 euro (779 lei).

