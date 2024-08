Samsung One UI 7: Noutăți și îmbunătățiri dezvăluite. Ce funcții noi vor putea accesa utilizatorii

Samsung One UI 7: Noutăți și îmbunătățiri dezvăluite FOTO GSMArena

În curând, Samsung va lansa programul de beta testing pentru One UI 7, dar lansarea oficială va mai dura puțin. Totuși, un leaker de încredere, cunoscut sub numele de Ice Universe, a publicat recent pe Weibo un changelog detaliat pentru One UI 7, dezvăluind o serie de noi funcții și îmbunătățiri vizuale.

Modificări vizuale și funcționale

Printre schimbările vizuale notabile se numără:

Icoane noi pentru aplicațiile de sistem: O actualizare a designului pentru a le face mai moderne și mai intuitive.

Reprezentare vizuală nouă a bateriei: O interfață îmbunătățită pentru a vizualiza mai clar starea bateriei.

Animație nouă de încărcare: Un efect vizual mai atractiv atunci când telefonul este conectat la încărcare.

Interfață nouă pentru aplicația de cameră: Schimbări care ar trebui să facă utilizarea camerei mai simplă și mai eficientă.

Noi animații: Animații mai fluide și mai atractive pentru o experiență de utilizare îmbunătățită.

Opțiuni de personalizare:

Una dintre cele mai interesante schimbări este opțiunea de a alege între:

Meniuri „drop-down” separate sau „lipite” pentru notificări și setări rapide. Aceasta oferă utilizatorilo

r libertatea de a personaliza interfața în funcție de preferințele lor.

Widget-uri și Funcționalități Noi

Alte schimbări notabile includ:

Mai multe widget-uri pentru desktop: O varietate mai mare de widget-uri pentru personalizarea ecranului principal.

Mai multe widget-uri pentru ecranul de blocare: Posibilitatea de a adăuga și personaliza widget-uri pe ecranul de blocare pentru acces rapid la informații.

Suport pentru foldere mari: Funcție care permite organizarea mai eficientă a aplicațiilor, o caracteristică deja prezentă pe multe telefoane Android de la alte branduri.

One UI 7 aduce o serie de îmbunătățiri și noi funcționalități care promit să facă experiența utilizatorilor Samsung și mai plăcută și personalizabilă. Deși lansarea oficială va mai dura, utilizatorii pot aștepta cu nerăbdare aceste schimbări și multe altele pe măsură ce programul de beta testing va începe în curând.

