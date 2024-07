One UI 7: Samsung se pregătește pentru schimbări majore de interfață inspirate de competiție. Ce vrea să împrumute de la Apple

Samsung se pregătește să lanseze One UI 7 cu multe îmbunătățiri și funcții complet noi, iar cele mai mari schimbări ar putea fi în ceea ce privește interfața. Strategia companiei pare să fie una riscantă, bazată pe imitarea anumitor trăsături apreciate de utilizatorii altor produse de pe piață.

Schimbări semnificative de interfață

Potrivit zvonurilor încă neconfirmate, interfața One UI 7 va arăta substanțial diferit față de cea cu care utilizatorii s-au obișnuit la One UI 6. Samsung ar putea argumenta oficial că One UI 6 a adus primele experiențe Galaxy AI, în timp ce One UI 7 marchează trecerea reală în era telefoanelor inteligente bazate pe inteligență artificială, justificând astfel o „schimbare la față” pentru a moderniza interfața și a o face mai atractivă pentru un număr cât mai mare de utilizatori.

Mesajul de marketing al companiei este deja solidificat în jurul ideii că „AI is here to stay”. Deși Samsung nu este singurul jucător care pariază pe AI, sud-coreenii au un avantaj semnificativ la acest capitol, comparativ cu competitori precum Apple.

Inspirație din iOS și alte interfețe

Un insider pe rețeaua X, cunoscut sub pseudonimul Chunvn8888, a sugerat că One UI 7 va fi puternic inspirat de Apple iOS 18. Potrivit acestuia, interfața va include icon-uri rotunjite și efecte 3D inspirate de visionOS, schema de culoare va aduce aminte de skin-urile MIUI/HyperOS de la Xiaomi, iar meniurile de notificări și setările rapide vor fi separate, cu lista de notificări trasă din stânga ecranului și setările rapide din dreapta, similar cu stilul MIUI.

Alte schimbări și funcții noi

Pe lista modificărilor se mai află:

Pictograme rotunjite cu aspect 3D.

Noi widget-uri pentru Lock Screen, asemănătoare celor din MacOS și VisionOS.

Funcția „quick action” disponibilă pe Lock Screen, inspirată de iOS.

Noua pictogramă pentru aplicația Galerie, inspirată tot de iOS.

Ajustări pentru aplicația Camera, cu setările rapide mutate în partea de jos, lângă modurile camerei.

