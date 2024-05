iFixit își încheie parteneriatul cu Samsung. Compania critică politica de reparații

Compania iFixit, cunoscută pentru vânzarea de instrumente și piese de reparații pentru electronice, precum și pentru ghidurile de reparații oferite utilizatorilor, a anunțat încetarea parteneriatului său cu Samsung. Parteneriatul, care a început acum doi ani, a fost criticat de iFixit pentru lipsa de angajament a Samsung în a facilita reparațiile ieftine și accesibile pentru utilizatori.

Motivele întreruperii parteneriatului

iFixit a subliniat că piesele furnizate de Samsung sunt prea scumpe și multe componente sunt lipite între ele, ceea ce complică reparațiile. Într-o postare pe blogul oficial, reprezentanții iFixit au declarat:

„În urmă cu doi ani, am lansat Hubul de Reparare Samsung de la iFixit cu scopul de a construi un ecosistem prietenos cu reparațiile. Am dorit să stabilim standardul de aur pentru documentația de reparații și să oferim afacerilor independente de reparații instrumentele și piesele necesare pentru a menține dispozitivele Galaxy funcționale. În ciuda eforturilor noastre, nu am reușit să ne îndeplinim această promisiune.”

Compania a continuat să explice că obstacolele întâlnite în colaborarea cu Samsung au subminat eforturile lor de a face reparațiile mai accesibile. Prețurile ridicate ale pieselor au descurajat utilizatorii să repare dispozitivele, preferând în schimb să le înlocuiască. De asemenea, designul dispozitivelor Galaxy a rămas complicat de reparat, cu multe componente lipite.

Impactul deciziei

Ads

iFixit a anunțat că nu va mai fi distribuitor oficial de componente și ustensile pentru dispozitivele Samsung. Acest lucru înseamnă că nu vor mai exista limite pentru numărul de componente comandate de fiecare service independent, iar documentația existentă va rămâne pe site-ul iFixit. Compania va continua să publice ghiduri de reparații pentru dispozitivele noi, dar acestea vor fi realizate independent, fără ajutorul Samsung.

Piesele disponibile pe iFixit pentru smartphone-urile Samsung vor fi originale, dacă vor putea fi obținute, iar în lipsa acestora, compania va vinde componente compatibile sau aftermarket.

...citeste mai departe despre "iFixit își încheie parteneriatul cu Samsung. Compania critică politica de reparații" pe Ziare.com

Ads