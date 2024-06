Cel mai mare producător de telefoane din lume, lovit de o grevă unică în istoria sa. Gigantul industriei are probleme pe mai multe planuri

Muncitorii de la cal mai mare sindicat de la Samsung Electronics Co Ltd, gigantul sud-coreean din domeniul tehnologiei, au intrat în grevă vineri, 7 iunie. Întreruperea muncii este una simbolică, dar este prima din istoria de 55 de ani a companiei și vine într-un moment în care compania are probleme în a ține pasul cu marii rivali.

Greva vizează plata bonsuruilor pentru angajații din divizia de semiconductori, care nu au primit astfel de plăți anul trecut, după ce divizia a înregistrat pierderi de circa 15.000 de miliarde de woni (10 miliarde de euro). Samsung încearcă să țină pasul cu alți mari jucători în ceea ce privește producția de cipuri folosite pentru inteligența artificială, conform Bloomberg, transmite Agerpres.

National Samsung Electronics Union (NSEU), care reprezintă aproximativ 20% din salariaţii grupului Samsung Electronics, adică aproximativ 28.000 de persoane, şi-a încurajat membri să îşi ia o zi liberă vineri, care cade între o sărbătoare publică şi weekend. Angajaţii urmează să revină la un program normal de lucru începând de săptămâna următoare.

"Este un început modest al unui gest simbolic. Dar avem planuri cu privire la noi greve dacă echipa managerială refuză să comunice. Nu excludem o grevă generală", a declarat adjunctul secretarului general de la NSEU, Lee Hyun-kuk.

Liderii de sindicat s-au strâns vineri în faţa birourilor Samsung din Seul, iar unul dintre ei a vorbit cu un post local de televiziune. Un autobuz pe care era înfăşurat un banner enorm era parcat la faţa locului. Mai mulţi muncitori aveau pancarte, dar în mare parte mulţimea era tăcută.

Greva vine într-un context în care muncitorii care lucrează la semiconductori se tem că nu vor primi bonusuri nici în acest an, chiar dacă divizia va reveni pe profit, a spus liderul de sindicat Son Woo-mok. În mod istoric, bonusurile prezintă o parte importantă din remuneraţia muncitorilor, aşa că neplata acestora poate însemna o reducere semnificativă a compensaţiei.

Samsung calculează bonusurile plătite angajaţilor utilizând o formulă complexă de calcul ce presupune excluderea costului capitalului din profitul operaţional, ajustat în funcţie de taxe. Sindicatul cere companiei să utilizeze pur şi simplu profitul operaţional, la fel ca şi rivalii, sau să fie mai transparentă cu privire la modul de stabilire a bonusurilor.

Greva vine într-un moment în care Samsung se confruntă cu mai multe provocări. În 2023, profitul operaţional a coborât la cel mai scăzut nivel din ultimii 15 ani în condiţiile în care divizia de cipuri a înregistrat pierderi. Cotaţia acţiunilor Samsung, una din cele mai populare acţiuni din Coreea de Sud, este în scădere cu aproximativ 1% de la începutul anului. În medie, unul din zece sud-coreeni deţine acţiuni Samsung, chiar dacă aproximativ un milion de investitori de retail au renunţat la acţiunile Samsung în 2023.

În 2023, Samsung și-a pierdut locul de lider în clasamaentul producătorilor de smartphone-uri din lume, dar a revenit în primul trimestru al acestui an pe primul loc, scrie Fortune.

