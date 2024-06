Schimbare majoră pentru Galaxy S25! Ce procesor vrea să aducă Samsung pe noul flagship al companiei

Recent, Samsung a întâmpinat dificultăți cu producția chipsetului Exynos 2500, determinând compania să caute alternative pentru seria Galaxy S25. Deși inițial s-a vehiculat că Samsung va folosi exclusiv Snapdragon 8 Gen 4, se pare că MediaTek ar putea oferi o opțiune mai viabilă din punct de vedere al costurilor.

Probleme cu Exynos 2500 și Alegerea Snapdragon 8 Gen 4

Samsung nu a reușit să producă chipsetul Exynos 2500 la scară largă folosind tehnologia de fabricație pe 3 nanometri. Acest eșec a forțat compania să se reorienteze. Inițial, s-a considerat că utilizarea Snapdragon 8 Gen 4 ar fi soluția logică, însă costul ridicat al acestuia ar putea diminua marjele de profit sau ar putea duce la creșterea prețurilor pentru consumatori.

În acest context, MediaTek ar putea deveni un furnizor important pentru Samsung. Conform publicației sud-coreene The Financial News, MediaTek ar putea oferi chipsetul Dimensity 9400 la un preț mai competitiv decât Qualcomm, făcându-l o opțiune atractivă pentru modelele Galaxy S25 standard și S25 Plus. Această mutare ar putea fi benefică atât pentru Samsung, cât și pentru MediaTek, îmbunătățind imaginea ambelor companii.

La ce preț se vinde Snapdragon 8 Gen 3

Potrivit sursei citate, șansele ca Samsung să folosească Exynos 2500 pentru Galaxy S25 sunt încă posibile, însă depind de capacitatea companiei de a aduce randamentul SoC la un nivel comercial viabil. Într-o strategie de negociere complexă, Samsung ar putea decide să utilizeze trei furnizori de chipseturi diferiți, în funcție de regiune: Exynos 2500 în Europa, Dimensity 9400 în Asia și Snapdragon 8 Gen 4 exclusiv pentru modelul S25 Ultra.

Snapdragon 8 Gen 3 are un preț estimat de 190-200 USD, iar Snapdragon 8 Gen 4 ar putea costa cu până la 30% mai mult, ajungând la 260 USD.

