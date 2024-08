Samsung continuă să domine piața smartphone-urilor, susținut de vânzările puternice ale seriei Galaxy S24

La începutul acestui an, Samsung a lansat seria Galaxy S24, iar vânzările au fost bune, permițându-i să fie din nou pe primul loc în topul vânzărilor de smartphone-uri la nivel mondial.

Samsung a dezvăluit cifrele oficiale de vânzări, confirmând că afacerile au mers bine pe toate segmentele, inclusiv cel al smartphone-urilor. Detaliile au fost împărtășite prin intermediul newsroom-ului oficial al Samsung, oferind o perspectivă asupra poziției sale pentru primele două trimestre ale anului.

Creștere importantă pentru seria Galaxy S24

În ceea ce privește segmentul de smartphone-uri, producătorul a declarat că a „înregistrat venituri consolidate de peste 18,5 miliarde de euro, și un profit operațional de peste 1,5 miliarde de euro pentru al doilea trimestru”. Deși business-ul general a înregistrat un declin, seria Galaxy S24 a „atins o creștere anuală de două cifre atât în ceea ce privește comenzile și numărul de unități, cât și veniturile” comparativ cu seria Galaxy S23.

Samsung a spus că intenționează să își crească veniturile „prin extinderea vânzărilor de smartphone-uri flagship și produse din ecosistem”, și că dorește să „asigure o profitabilitate solidă prin optimizarea specificațiilor produselor, inclusiv standardizarea componentelor și urmărirea eficienței operaționale”.

Desigur, compania din Coreea de Sud nu se ocupă doar de smartphone-uri și are, de asemenea, activități în multe alte părți ale industriei tech. Poate unul dintre cele mai mari segmente ale sale are de-a face cu producția de memorii și SSD-uri, care merge foarte bine. Samsung furnizează, de asemenea, display-uri pentru mulți dintre producătorii de top din lume, inclusiv Apple.

Ads

Per total, cifrele confirmă că Samsung are parte de un alt an bun, iar acest lucru nu ar trebui să fie o surpriză pentru nimeni. Va fi însă interesant de văzut dacă producătorul va putea să se mențină în fotoliul de lider pe segmentul de smartphone-uri, având în vedere că Apple va lansa următoarea generație de smartphone-uri în luna septembrie.

...citeste mai departe despre "Samsung continuă să domine piața smartphone-urilor, susținut de vânzările puternice ale seriei Galaxy S24" pe Ziare.com

Ads