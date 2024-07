Actualizarea One UI 7 ar putea aduce un alt design pentru telefoanele Android

Samsung este așteptat să organizeze conferința Samsung Developer Conference 2024 (SDC 2024) pe 3 octombrie 2024. Conform unei informații apărute luna trecută, Samsung va lansa actualizarea One UI 7, bazată pe Android 15, în cadrul acestui eveniment.

Lansarea One UI 7 se aliniază cu planificarea anului trecut. Anul trecut, actualizarea One UI 6 a fost lansată o lună mai târziu, după SDC 2023, care a avut loc pe 5 octombrie. Anul acesta, Samsung ar putea urma același model.

O nouă informație a apărut recent, oferită de IceUniverse pe X. Conform acestuia, actualizarea One UI 7 ar putea aduce un redesign major și este descrisă ca fiind cea mai schimbată versiune din istoria One UI. Se preconizează schimbări semnificative ale pictogramelor, acestea fiind redesenate complet.

Ce vrea să schimbe Samsung în One UI 7

Informația despre redesenarea pictogramelor sugerează că Samsung ar putea adopta un design complet nou pentru pictogramele din One UI 7. De asemenea, se speculează că Samsung ar putea introduce opțiuni de personalizare nativă a pictogramelor aplicațiilor. În prezent, utilizatorii Galaxy trebuie să folosească aplicația Good Lock pentru a-și modifica pictogramele.

One UI 7 va fi bazată pe sistemul de operare Android 15, pe care Google îl va lansa oficial în august 2024, odată cu seria Google Pixel 9. În plus, actualizarea One UI 7 este așteptată să aducă un sertar de aplicații cu derulare verticală. Există și zvonuri că Samsung va introduce multiple funcții noi de inteligență artificială Galaxy cu actualizarea One UI 7.

