Salariul minim poate crește spectaculos. Planul care va pune presiune și pe Bolojan: „Are un impact pozitiv asupra deficitului”

În discursul de închidere al congresului Partidului Socialiștilor Europeni (PSE), susținut sâmbătă la Amsterdam, Pedro Sánchez a propus introducerea unui salariu minim comun pentru toți lucrătorii din Uniunea Europeană.

Ziare.com a luat legătura cu Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European și Victoria Stoiciu, vicepreședintă PSD și senatoare în Parlamentul României, despre ce ar însemna o astfel de directivă UE.

Victor Negrescu a vorbit despre importanța unei directive europene care să asigure un salariu minim comun în întreg blocul comunitar, punând accent pe discrepanțele în salarizare dintre state.

„Noi am observat, și e foarte clar pentru noi, că angajații nu sunt plătiți în aceeași manieră în toate statele UE. Din nefericire, am remarcat aceste discrepanțe în salarizarea românilor. Avem situații în care, pentru același job și aceeași calificare, un român poate fi plătit mult mai bine în Germania sau Luxemburg decât în România, deși este la fel de productiv și aduce același aport firmei.

Sunt multe exemple de acest tip. Crearea unor standarde comune, plecând de la cadrul legislativ actual, ne-ar permite, în mod obiectiv, ca oamenii să fie remunerați adecvat. Pedro Sánchez a avut o inițiativă ambițioasă în trecut: a propus mecanismul european de redresare, care s-a transformat în PNRR-urile pe care le știm. De aceea cred că și această propunere, printr-un efort susținut, poate atinge rezultate în anii următori. Dreapta este, de regulă, reticentă în a accepta astfel de propuneri, pentru că susține lobby-ul marilor companii.

Totuși, e crucial să venim cu această propunere: nu e suficient să avem doar o piață comună europeană, trebuie să construim și o piață a muncii europeană în care fiecare angajat este tratat corect și primește o salarizare adecvată în funcție de merite, nu în funcție de criterii geografice, așa cum se întâmplă în prezent”, a transmis vicepreședintele Parlamentului European.

Victoria Stoiciu a amintit faptul că România a transpus deja o directivă europeană în privința salariului minim.

„Noi am transpus deja directiva privind salariul minim european și asta asigură, conform legii, un salariu minim care să nu coboare sub pragul de 50% din cel mediu. Dacă ne referim la propunerea premierului Sánchez, care vorbește de un salariu comun la nivel european, cel mai probabil pentru România asta ar însemna un salariu minim mai mare decât în prezent, ținând cont de faptul că, momentan, România are unul dintre cele mai mici salarii din UE. Ce ar însemna concret, în plan economic și social, asta e greu de spus din moment ce nu avem o cifră concretă și nu știm despre ce cuantum al salariului vorbim”, a transmis aceasta.

Victoria Stoiciu: „Suntem pe contrasens cu tot ce se întâmplă în Europa”

De asemenea, senatoarea și vicepreședinta PSD a criticat Guvernul Bolojan pentru că a înghețat salariul minim.

„Suntem deja pe contrasens cu tot ce se întâmplă în Europa în privința propunerii domnului Bolojan de a nu majora salariul minim. Niciun alt stat european nu a anunțat până acum că îngheață salariul minim. De ce să se înghețe? Nu suntem în recesiune economică; avem o problemă de deficit bugetar — dar majorarea salariului minim are un impact pozitiv asupra deficitului. Din contră, putem ajunge în criză economică dacă continuăm cu astfel de măsuri și înghețăm salariul minim; deja consumul e în scădere și va scădea și mai mult dacă continuăm cu austeritatea. Discursul public și practica politică la noi sunt profund decalate față de cele la nivel european; noi am rămas încă blocați în anii 2010 și în ideologia austerității și a pieței care se autoreglează. Idei care în alte state din UE sunt considerate centristе, la noi sunt etichetate ca socialiste, iar asta se traduce prin politici fiscale și sociale care mențin disparitățile economice din societate”, a continuat aceasta.

Victoria Stoiciu s-a referit și la ipoteza lansată de liberali, când vine vorba de creșterea salariului minim, potrivit căreia investitorii ar prefera să își mute activitatea din țara noastră.

„Teza cu investitorii care pleacă și economia care scade e doar o sperietoare. O auzim de ani de zile, de decenii — de fiecare dată când se majorează salariul minim apare corul care propovăduiește apocalipsa. Datele empirice ne arată că, în ciuda strigătelor alarmiste, nu au fugit investitorii; din contră, profiturile multora au crescut, cifra de afaceri la fel. De ce? Pentru că o creștere a salariilor înseamnă o creștere a cererii agregate, deci a economiei. Iar România are în continuare printre cele mai ridicate niveluri de productivitate din UE raportat la salarii, deci suntem ultra-competitivi din punct de vedere al nivelului salarial. Dacă există un risc să pierdem investitorii, e din cauza nivelului de pregătire a resursei umane; mi-aș face griji legate de sistemul de educație, nu de salariul minim”, a declarat senatoarea.

