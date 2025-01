Ce tăieri salariale vor fi în 2025. Panică în industria IT

În România anului 2025 vor exista ajustări salariale, în sens negativ, în anumite domenii, respectiv posturi. Zona IT este prima ”bântuită” de austeritate.

Marius Opriș, analist economic, partener al unei companii de consultanță, a vorbit despre criza din IT, un domeniu privilegiat de guvern, până de curând, prin scutirea plății unor impozite.

„Unde mă aştept într-adevăr la scăderi este zona de IT, dar nu pe zona de specialişti, pe care se bate toată lumea, ci în toată pleiada de alţi oameni din industria de IT. Chiar vorbeam cu un antreprenor care spunea că a venit momentul adevărului pentru industria de IT. Cei care au pus foarte multă inteligenţă în ceea ce fac şi au o pregătire foarte mare o să continue să fie cu aceleaşi salarii, în rest vor fi reaşezări, care sunt chiar normale. În automotive o să continue ceea ce deja a început. În rest, eu mă aştept sincer la o stagnare din perspectiva salariilor”, a precizat Opriș, pentru ZF.

În industria farmaceutică s-au făcut foarte mulți bani în 2024, susține analistul.

„2024 a fost un an foarte bun. Un exemplu este industria farmaceutică, unde s-au făcut foarte mulţi bani. Banii ăştia pot fi puşi la lucru. Am cunoscut antreprenori români care au 100-200 de farmacii pe care i-am văzut plecând de la o farmacie. Noi privim cu îngrijorare anul 2025, dar şi cu optimism”, a mai precizat Opriș.

Care sunt perspectivele salariale pentru anul 2025

Și CEO-ul Ejobs, Andrei Frunză, crede să salariile vor scădea în IT. Însă, vor fi și poziții sigure.

„Cu siguranţă, recrutările noi se fac la un alt nivel salarial, mai jos, în general. Sunt şi poziţiile specifice, unde anumite competenţe rare rămân foarte căutate. Există creştere salarială şi există cerere mare în securitate cibernetică, de exemplu. Un interval salarial aici depinde de senioritate, dar este în jur de 3.000 de euro”, a declarat Frunză, pentru ZF.

Curierii vor avea un 2025 bun, din punct de vedere financiar.

„Într-o creştere structurală este e-commerce-ul, de exemplu, la fel şi nevoia de logistică, de echipe logistice care să acopere livrarea coletelor, a produselor. De asemenea, în zona de transporturi, de distribuţie ne aşteptăm să crească salariile”, a mai precizat oficialul Ejobs.

