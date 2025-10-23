Lada pune airbag pe vechea Niva, pentru prima dată în istoria mașinii aflată în producție 1977. Va fi doar unul singur, într-un loc ciudat și neașteptat

Lada Niva Sport, prima Lada Niva care primește airbag FOTO Lada

Lada Niva este unul dintre cele mai cunoscute modele ale producătorului rus, cunoscut pentru performanțele sale în offroad, dar și pentru dotările spartane. Mașina s-a schimbat foarte puțin de când a intrat în producție, în 1977, când era gândită mai mult pentru mediul rural al Uniunii Sovietice.

Dar anul 2025 va aduce o dotare în premieră pentru Niva, una considerată standard pe mașinile din Occident, Japonia și Coreea de Sud de decenii. Este vorba de airbag, un dispozitiv-cheie pentru siguranța șoferilor și pasagerilor.

Dar Lada, care suferă din cauza sancțiunilor internaționale și lipsei de bani, ca toată industria auto din Rusia, a găsit o metodă bizară de a integra, pentru prima dată, un airbag pe Niva. Este vorba doar de unul singur și nu în volan, ca șoferul să fie protejat în cazul unui impact frontal. Singurul airbag de pe Lada Niva va fi unul lateral, integrat în scaunul șoferului, scrie portalul rusesc lada.online, care citează un dealer auto din Rusia.

Airbag-ul lateral ajută, așa cum îi spune și numele, în caz de impact lateral. Cu o proporție de aproximativ 20%, coliziunile laterale reprezintă al doilea cel mai frecvent tip de accident auto, după coliziunile frontale.

Airbagurile laterale protejează partea superioară a corpului și capul. Acestea sporesc efectul tuturor măsurilor structurale încorporate în caroserie pentru a proteja ocupanții de impacturile laterale.

Airbagul nu va fi pentru toți cumpărătorii de Lada Niva. Dotarea va fi disponibilă doar pe nivelul de echipare superior Sport, care costă acum 1,7 milioane de ruble, adică aproximativ 18.000 de euro. Alături de singurul airbag, va fi disponibil și un sistem de navigație prin sateliții rusești GLONASS.

Între timp, AvtoVAZ, compania din spatele Lada, a anunțat că, în contextul crizei actuale, mulți muncitori din fabricile sale sunt repartizați ca îngrijitori pentru a evita concedierile.

Mii de tehnicieni calificați curăță acum podele, colectează așchii metalice și revopsesc echipamente în loc să lucreze pe linia de producție, deoarece nu există comenzi.

