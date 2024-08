Este timpul ca Putin să fie lovit acolo unde îl doare: Izbitura care țintește ”comoara” dictatorului de 700 de miliarde

Luna aceasta, Rusia a lansat un nou val de lovituri cu rachete asupra Ucrainei. Spitalul de copii Ohmatdyt a suferit daune majore în timpul exploziei, arătând încă o dată cruzimea Moscovei. Însă acum este timpul ca Putin să fie lovit acolo unde îl doare cel mai mult. Pentru a tăia finanțarea și a opri războiul Rusiei este nevoie de o izbitură, care să țintească ”comoara” dictatorului de peste 700 de miliarde de dolari: veniturile din exporturile de combustibili.

De la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, Kremlinul a strâns venituri de peste 706 miliarde de euro din vânzările de țiței, gaze naturale prin conducte și gaze lichefiate (GNL), conform datelor publicate de Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), potrivit The Telegraph.

Atacul asupra spitalului Ohmatdyt a ucis cel puțin 36 de persoane și a rănit peste 140 de ucraineni: o reamintire clară a exact ceea ce este în joc în atacurile necruțătoare ale Rusiei asupra civililor și infrastructurii Ucrainei.

Aceste acte de brutalitate sunt încurajate și activate de veniturile record ale Rusiei din petrol și gaze. De la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, Kremlinul a strâns venituri de peste 706 miliarde EUR din vânzările de țiței, gaze din conducte și GNL. În ciuda numeroaselor sancțiuni impuse de guvernele UE și G7, inclusiv Marea Britanie, Rusia este capabilă să exploateze diverse lacune ale sancțiunilor, permițând Kremlinului să genereze mai multe fonduri pentru economia sa de război.

Așadar, ce ar trebui făcut și care este rolul Regatului Unit în definanțarea efortului de război al Rusiei? Aceasta este exact întrebarea pe care Comitetul de Trezorerie al Marii Britanii a început să o rezolve în ultimele etape ale guvernului lui Rishi Sunak. Ancheta sa privind dacă sancțiunile economice ale Regatului Unit împotriva Rusiei funcționau a primit un răspuns remarcabil, iar audierile erau în desfășurare când au fost convocate alegerile generale. Acum, totul stă pe gheață pe măsură ce un nou guvern și un Comitet Selectat sunt reunite.

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu a luat o pauză, iar politica din Marea Britanie nu își poate permite nici. Pentru a definanța și a dezarma războiul Rusiei împotriva Ucrainei, trebuie mai întâi să oprim ”vaca de bani” a Rusiei din combustibili fosili. Orice nou Comitet Select al Trezoreriei trebuie să termine munca începută de predecesorul său și să răspundă la această întrebare crucială: cum putem face ca sancțiunile împotriva combustibililor fosili ai Rusiei să fie puternice?

Rusia are o flotă fantomă de 600 de tancuri petroliere

Rusia a reușit să adune o flotă fantomă de aproximativ 600 de nave care nu aveau asigurare și ar trebui să fie scoase din funcțiune din cauza vechimii. În schimb, Kremlinul poate utiliza această așa-numită flotă din „umbră” pentru a eluda sancțiunile, vânzându-și țițeiul peste nivelul stabilit al prețului petrolului de 60 de dolari pe baril.

Fără o asigurare adecvată de proprietăți și despăgubiri, această flotă de vechi tancuri prezintă un pericol pentru mediu, ce se profilează și care – dacă nu este abordat – se va transforma într-o catastrofă ecologică majoră pentru Marea Britanie și Europa. Abordarea flotei din umbră a Rusiei necesită intervenții politice coordonate în mai multe departamente guvernamentale, precum și acțiuni multilaterale cu aliații și partenerii internaționali.

B4Ukraine, o coaliție globală de peste 90 de actori ai societății civile, a înaintat o listă de recomandări politice pe care guvernul Regatului Unit să le ia în considerare. Dacă vor fi adoptate, acestea vor perturba semnificativ capacitatea Rusiei de a ocoli plafonul prețului petrolului, protejând în același timp mediul de coastă al Regatului Unit, integritatea comerțului nostru maritim internațional și asigurând respectarea dreptului maritim internațional.

Astfel de recomandări de politică se concentrează în jurul a patru domenii prioritare, cum ar fi sancțiuni țintite consolidate împotriva navelor flotei din umbră; măsuri sporite de mediu în apele teritoriale ale Regatului Unit; diligență sporită și dovada asigurării P&I, precum și interzicerea completă a produselor petroliere rafinate legate de Rusia.

În prezent, Rusia își poate expedia țițeiul în țări terțe precum India, Turcia sau China, unde sunt rafinate și livrate în mod legal în SUA, UE și Regatul Unit. Ca urmare a acestei lacune de rafinare, peste 600 de milioane de lire sterline de produse petroliere rafinate din țiței de origine rusă au fost importate în Regatul Unit (inclusiv de la o rafinărie indiană controlată de Rosneft, sancționat de Regatul Unit).

Timpul pentru jumătăți de măsură a trecut. Avem nevoie de o strategie cuprinzătoare și aplicabilă pentru a ne asigura că sancțiunile sunt puternice și că niciun petrol rusesc, mascat sau altfel, nu ajunge pe piețele internaționale.

