Pe 19 mai 2006 se redeschide atelierul de instrumente de marketing A- Marketing Forum - in care se continua abordarea unor noi tehnici de marketing altele decat publicitatea.. Dupa succesul din noiembrie 2005, Marketing Forum revine cu o noua tema in 2006, pastrandu-si pozitionarea A"Marketingul este mai mult decat publicitateA". Noua adresa a Atelierului Marketing Forum este Bulevardul Poligrafiei numerele 3 A- 5 in incinta Hotel Parc Best Western.

Unsprezece Meseriasi Adevarati in Marketing vor prezenta si demonstra Instrumente de marketing cu eficienta ridicata A- Marketing Power Tools.

Lectorii la Marketing Forum - Marketing Power Tools vor fi: Ioana Manea - Managing Partner Loco Branding & Communication, Daniel Enescu - Managing partner Daedalus Consulting, Bogdan Manea-Dragulin - General Manager Brightness, Nicolae Naumof A- Ionescu - Managing partner Sfera Expo - Tradeshow Marketing, Gabriel Paslaru - Vicepresedinte ARRP si Director General, Perfect Ltd. Co. Oana Barbu - Account Manager Expo Design System, Caludiu Gamulescu On-Line Business Developer Undeclick.ro, Madalin Matica - Director pentru operatiuni Europene DotCommerce LTD Boston, Irina Tuturuga - Web Strategy Manager al RTC Holding, Radu Ionescu - Managing partner Kinecto Permision Marketing, Lavinia Gheorghe - Managing Director Neolevel.

Publicitatea este intr-adevar un instrument important de marketing in activitatea unei organizatii, insa exista si alte instrumente care trebuie luate in considerare si care adauga valoare activitatii de marketing si intregii afaceri. Acestea sunt Strategia de Marketing, Cercetarea de marketing, Comunicarea prin eveniment, Marketingul prin targuri si expozitii, Marketingul direct, Permision Marketing si Marketing Online.

Daca in prima editie Marketing Forum A- A"Fiind new marketing toolsA" si-a propus sa prezinte cele mai importante tehnici de marketing altele decat publicitatea, in editia din mai 2006 scopul este de a prezenta metode si tehnici de marketing care au o eficienta foarte ridicata: A"Marketing Power ToolsA".

Cei 12 specialisti, in cadrul conferintei de o zi, vor pune accentul mai mult pe studii de caz, exemple si elemente esentiale care genereaza rezultate importante.

In cadrul atelierului de instrumente de marketing eficiente - marketing power tools vor fi prezentate temele: A"Strategia de MarketingA", A"Experienta de BrandA", A"Manifestarea Brandului in Mediul OnlineA", A"Atasamentul fata de Brand A- Succes garantatA".

Profesionistii in marketing care doresc mai multe informatii pot vizita site-ul de prezentare al Marketing Forum - Marketing is more than Advertising - http://www.marketingforum.ro/Marketing_Forum_ev_2005/index.html .

Sfera Expo - Tradeshow Marketing este compania orientata spre marketingul prin manifestari expozitionale oferind Know-how pentru participarea la targuri si expozitii si organizarea de evenimente de afaceri.

Sursa: Clementina Anghelache, Marketing Forum

