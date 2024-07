Card de credit Mastercard Diverta, Carte Blanche, Diverta Travel, plata facturilor

Noi oferte si servicii vor fi lansate de retailerul Diverta in cursul anului 2006.Unul dintre cele mai importante este Mastercard Diverta.

"Pe o piata tot mai dinamica, reteaua magazinelor Diverta vine in sprijinul clientilor sai prin lansarea unui card de credit Mastercard. Pe langa avantajele deja consacrate, cardul ofera posibilitatea achizitionarii produselor din reteaua proprie in conditii speciale: perioada de gratie de 90 de zile, dobanzi preferentiale, rate avantajoase. Cardul va fi lansat la sfarsitul lunii aprilie", spun oficialii Diverta.

De asemenea, un nou brand se alatura portofoliului Diverta: Carte Blanche. Produsele distribuite sub aceasta marca vor fi disponibile in noul Giftshop Diverta care va fi inaugurat in Plaza Romania. "Daca nu va puteti hotari ce cadouri sa oferiti cu diverse ocazii, Giftshopul Diverta Plaza va ofera o solutie eleganta: prin cuponul-cadou cu valori predefinite, cei dragi isi vor putea alege orice produs din magazinele Diverta, in limita valorii pe care o decideti dumneavoastra", sustin cei de la RTC Holding, detinatorii Diverta.

Din martie 2006, clientii Diverta pot sa-si achite, intrand in oricare din cele 90 de magazine din retea, facturile la telefon (Connex, Orange, Romtelecom), curent electric (Electrica) si gaz (Distrigaz). Printr-o operatiune simpla - solicitand acest serviciu in spatiul special amenajat - vizitatorii Diverta pot economisi timp pretios, achitandu-si toate utilitatile in acelasi loc, ba mai mult, chiar si ratele la creditele BRD. Sistemul, valabil pana acum doar pentru Connex si Romtelecom, a starnit un interes deosebit in randul publicului Diverta: perioada decembrie 2005-martie 2006, in intreaga retea s-au achitat peste 5.000 de facturi.

Diverta Travel, cel mai nou proiect al RTC Holding, va fi concretizat prin deschiderea unor agentii de turism in 20 de magazine Diverta din marile centre comerciale. Gama de servicii va include: rezervari online, ticketing, grupuri turistice, asigurari medicale, touring.

