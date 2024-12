Ce trebuie făcut dacă ai uitat când expiră rovinieta ?

Dacă am uitat când expiră rovinieta nu trebuie să ne panicăm, nici să ne grăbim să achităm o nouă taxă de drum, tot ce trebuie să facem este să efectuăm o simplă verificare prin intermediul Roviniete .Online.

Mulți dintre noi am uitat când expiră rovinieta și din păcate în trecut nu aveam posibilitatea să verificăm absolut nimic legat de această speță, eram nevoiți să scoatem bani din buzunar pentru o nouă taxă de drum dacă doream să nu fim amendați de CNAIR în cazul în care ieșeam cu autoturismele pe drumurile publice din afara localităților.

Am uitat când expiră rovinieta! Cum pot verifica acest aspect pe Roviniete .Online?

Astăzi, dacă am uitat când expiră rovinieta putem să rezolvăm foarte simplu această problemă, accesând Roviniete .Online. Portalul are o pagină specifică unde orice șofer din România poate vedea dacă mai are sau nu rovinietă valabilă.

Trebuie doar să avem la îndemână certificatul de înmatriculare al vehiculului aflat în cauză, asigurarea RCA sau cartea de identificare a autovehiculului (CIV) pentru că acolo este trecută seria de la șasiu, necesară pentru verificare alături de numărul de înmatriculare.

Întreg procedeul nu durează mai mult de 2-3 minute, în cazul în care avem aceste documente la îndemână. Oricum merită să pierdem 2 minute din viață decât să fim nevoiți ulterior să achităm amenzi către stat, ori să achităm degeaba încă o rovinieta online dacă în urma verificării reiese faptul că încă mai avem taxa de drum valabilă.

Cum poate cineva uita când îi expiră taxa de drum?

Ei bine, se întâmplă chiar frecvent mai ales în cazul celor care achită această taxă în benzinărie și reușesc de-a lungul anului să piardă chitanța. Nu au nimic pe e-Mail, fiind o achiziție directă dintr-o benzinărie.

De asemenea, cu această situație se pot confrunta chiar și cei care cumpără rovinieta online și primesc ulterior datele pe e-Mail dar între timp își pierd accesul la adresa respectivă, aflându-se în imposibilitatea de a mai viziona documentul de achiziție.

Am uitat când expiră rovinieta, am efectuat o verificare prin rovinieta.online și rezultă că aceasta este expirată. Ce urmează?

Dacă ai constatat faptul că rovinieta este expirată, poți achiziționa rapid prin intermediul portalului o nouă rovinietă online, rapid, fără să fii nevoit să te deplasezi la vreo benzinărie. Achiziția directă prin intermediul portalului Roviniete .Online are multe avantaje:

- Cumpara rovinieta la prețul LEGAL – Roviniete .Online este partener autorizat și oficial CNAIR pentru distribuția de roviniete în mediul online. Astfel, portalul nu are implementate taxe de serviciu, comisioane sau alte adaosuri comerciale de natură să umfle prețul taxei de drum. Șoferii vor cumpăra întotdeauna rovinieta la prețul legal prin intermediul Roviniete .Online, la aceleași prețuri la care ar cumpăra rovinieta și din benzinării.

- Rezolvi problema rovinietei foarte rapid – procesul de achiziție pentru rovinieta online prin intermediul Roviniete .Online este gândit foarte minimalist. Astfel, în maxim 2-3 minute orice șofer poate avea o rovinietă complet valabilă dacă decide să o achite prin intermediul portalului. Într-o lume în care totul se mișcă cu viteza luminii, și achizițiile online trebuie să fie rapide. Portalul nu cere clienților să-și facă un cont pe site, motiv pentru care orice achiziție durează maxim câteva minute.

- Beneficiezi de alerte gratuite pentru rovinieta expirată – cel mai mare avantaj pentru șoferii care decid să cumpere rovinieta online prin intermediul Roviniete .Online este faptul că primesc acces la o serie de alerte gratuite. Aceste alerte sunt trimise prin e-Mail și SMS tuturor clienților care cumpără rovinieta online cu o valabilitate mai mare de 30 de zile prin intermediul portalului și sunt singura cale legală de a sta departe de amenzile celor de la CNAIR, în contextul în care peste 95% dintre cei amendați sunt șoferi care au uitat pur și simplu să facă plata rovinieta și au taxa de drum expirată respectiv că trebuie reînnoită.

