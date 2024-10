Anularea proiectului Roșia Montană determină RMGC să nu mai întrețină o galerie de mină uriașă. Cum încearcă partea română să rezolve problema

Compania Minvest Deva ar urma să asigure, prin intermediul companiei Conversmin, operaţiunile de întreţinere a galeriei Cătălina - Monuleşti, galerie lungă de câţiva kilometri.

Această decizie este necesară după ce firma străină Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) a transmis o notificare Primăriei comunei Roşia Montană, prin care anunţă că va înceta activitatea de întreţinere, care include evacuarea apelor de mină, precum şi paza galeriei.

”Am găsit soluţii pe termen scurt, în speţă asigurarea funcţionării staţiei de pompe va fi făcută în continuare de către Minvest Deva prin Conversmin, paza de asemenea şi toate celelalte măsuri care trebuie luate vizavi de predarea de către RMGC către proprietar a tot ce înseamnă zona. Minvest Deva s-a angajat acum, în această întâlnire, să continue această activitate pe termen scurt, adică undeva până la sfârşitul anului, urmând ca în bugetele de anul viitor să fie prevăzute sume care să asigure continuitate”, a declarat joi, 3 octombrie, pentru ziarulunirea.ro, Clement Negruţ, inginer, consilier al preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel, şi specialist în domeniul minier.

El a precizat că la întâlnirea care a avut loc joi, la Secretariatul General al Guvernului, autorităţile locale au transmis că nu îşi pot asuma întreţinerea galeriei.

”Atât eu, cât şi domnul primar şi domnul prefect am susţinut ideea că va fi foarte greu şi este foarte greu ca autoritatea locală să gestioneze un astfel de perimetru, mai ales că avem o situaţie specifică vizavi de situl UNESCO de la Roşia Montană, care implică, aşa cum spuneau şi cei de la cultură, anumite măsuri specifice. Eu am propus să fie făcută o comisie - nu prea îmi place mie să spun cuvântul ăsta - dar am constatat că e necesar să ne deplasăm totuşi la faţa locului, să avem o discuţie aplicată, să vadă fiecare din reprezentanţii ministerelor de resort care au responsabilităţi în această zonă, să ne întâlnim la Roşia Montană în cel mai scurt timp şi să punem pe hârtie deja soluţii viitoare”, a precizat Negruţ.

La discuţia de la Guvern au luat parte autorităţile locale, alături de reprezentanţi ai mai multor ministere, inclusiv Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor Publice, cel al Culturii, al Mediului, al Dezvoltării, conform oficialului Consiliului Judeţean Alba.

Secretarul de stat Mihnea Claudiu Drumea, care condus întâlnirea, nu a putut fi contactat de către News.ro.

De asemenea, nici reprezentanţii conducerilor companiilor Minvest Deva şi Conversmin nu au putut fi contactaţi pentru a confirma informaţia şi pentru a da date suplimentare despre operaţiunea de la Roşia Montană.

Roşia Montană Gold Corporation a transmis o notificare Primăriei comunei Roşia Montană prin care anunţă că va înceta activitatea de întreţinere curentă a uneia dintre galerii, care a fusese decolmatată pentru a fi deschisă publicului. Acumularea apelor în galerie ar putea duce, potrivit specialiştilor, la accidente ecologice.

