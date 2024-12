Romtelecom isi largeste oferta de la 1 septembrie

Romtelecom a anuntat ca de la 1 septembrie 2006 clientii persoane fizice vor avea acces la doua abonamente noi care ofera 300, respectiv 400 de minute nationale, gratuite in reteaua Romtelecom, iar persoanele juridice vor beneficia de trei noi optiuni.Abonamentul Comfort 300 include 300 de minute nationale gratuite, in reteaua Romtelecom si va costa 11,2 euro pe luna (fara TVA), iar abonamentul Comfort 400 va oferi 400 de minute nationale gratuite incluse, la un pret de 12,3 euro pe luna. Cele doua abonamente sunt disponibile pentru toti clientii persoane fizice, care detin o linie telefonica individuala, conectata intr-o centrala telefonica digitala.

Pentru persoanele juridice, Romtelecom va oferi optiunile Biz Talk 500, Biz Talk Share 3000 si Biz Talk Share 4000, care vin in completarea celor doua optiuni lansate de companie in primavara acestui an, Biz Talk 800 si Biz Talk 1000, si care pot fi adaugate la abonamentul de baza.

Optiunea Biz Talk 500 include 500 de minute pentru apeluri nationale in reteaua Romtelecom si este disponibila pentru un abonament suplimentar de 14 Euro lunar (fara TVA), per linie.

Optiunea Biz Talk Share 3000 include 3.000 de minute nationale, indiferent de palierul orar si este disponibila pentru un abonament lunar de 66 Euro lunar. Minutele incluse sunt A"shared", ceea ce inseamna ca pot fi folosite de mai mult de o linie telefonica, atata vreme cat toate liniile care le folosesc sunt facturate in contul aceluiasi client (indiferent daca sunt folosite sau nu in aceeasi locatie). Similar, optiunea Biz Talk Share 4000 ofera 4.000 de minute nationale si este disponibila pentru un abonament de 80 Euro lunar.

