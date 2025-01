RomTelecom investeste 4,5 milioane de dolari in eficientizarea serviciilor

Furnizorul american de servicii pentru industria de telecomunicatii, Tollgrade Communications a anuntat ca a incheiat cu RomTelecom un contract in o valoare de circa 4,5 milioane de doalri pentru implementarea unui sistem de testare si eficientizare a infrastructurii de comunicatii.Acest contract face parte dintr-un proiect mai amplu de colaborare intre compania americana si RomTelecom, urmand la la finalizarea acestui proiect, peste sase luni, solutiile Tollgrade sa fie utilizate la testarea serviciilor de voce si a altor servicii de comunicatii pentru peste 3,5 milioane de clienti RomTelecom, potrivit unui comunicat al companiei americane.

"Contractul cu Romtelecom reprezinta primul proiect de anvergura in domeniul testarii retelelor de telefonie desfasurat de Tollgrade in Europa de Est si al treilea proiect la nivel un nivel national din ultimele 18 luni," a declarat Mark B. Peterson, CEO Tollgrade.

Tollgrade a raportat pentru prima jumatate a acestui an venituri de 33.9 milioane de dolari, fata de 31.4 milioane de dolari in perioada similara a anului trecut, potrivit datelor disponibile pe pagina de internet a companiei.

Solutiile de testare oferite de Tollgrade au inregistrat in al doilea trimestru al acestui an vanzari de 4,1 milioane de dolari fata de 5,2 milioane de dolari in perioada similara a anului trecut.

In prima jumatate a acestui an, RomTelecom a avut incasari de 440 de milioane de euro, fata de 467,4 milioane de euro in perioada similara a anului precedent, profitul companiei fiind de 14,6 milioane de euro dupa ce in prima jumatate a anului trecut se ridicase la 59,8 milioane de euro.

Numarul de linii telefonice operate de RomTelecom s-a micsorat cu aproape 10 la suta, ajungand la 3,77 milioane de la 4,18 milioane in perioada similara a anului trecut, principalele cauze fiind cresterile inregistrate de operatorii alternativi si presiunea constanta exercitata de operatorii de telefonie mobila, repetand in Romania tendinta la nivel mondial al scaderii segmentului de telefonie fixa.

Agentia NewsIn

