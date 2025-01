OTE se privatizeaza

Statul elen vrea sa-si vanda pachetul majoritar pe care-l detine la compania de telefonie OTE. Ministrul de Finante grec a anuntat ca, in acest moment, clientul ideal ar fi un partener strategic din Europa.Grecia detine 38,6 la suta din actiunile OTE, compania care detine, in Romania, Romtelecom si o retea de telefonie mobila. Pachetul detinut de statul elen va fi scos la vanzare anul viitor.

Ministrul elen de Finante a anuntat ca 10 la suta din actiuni vor ramane in proprietatea statului care vrea, chiar si dupa privatizarea OTE, sa fie reprezentat in consiliul de administratie al companiei. In urmatoarele saptamani va fi contractata o firma de consultanta urmand ca, spre sfarsitul anului, sa fie deschisa lista potentialilor cumparatori.

Realitatea TV

