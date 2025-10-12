Georgios Ioannidis, noul director general al Romtelecom

Georgios Ioannidis va fi, incepand cu data de 1 februarie 2007, noul Director General al Romtelecom, informeaza un comunicat din partea companiei.

James Hubley, cel care a contribuit decisiv la transformarea Romtelecom intr-un operator modern de telecomunicatii, va fi inlocuit de Georgios Ioannidis. Acesta a detinut pana in prezent functiile Director General al OTENET (din iunie 2000) si de Director Executiv Tehnic al OTE (din septembrie 2004). De asemenea, Ioannidis este membru in consiliile de administratie ale mai multor companii din Grupul OTE (inclusiv la Romtelecom, din iulie 2006).

Ioannidis si-a inceput cariera in 1975, in cadrul OTE, unde a activat ca inginer de telecomunicatii. A detinut diferite pozitii in departamentele de intretinere, planificare si telematica. In 1993, a plecat de la OTE la Vodafone Grecia, in functia de Manager de Inginerie a Comutatiei si Software. In 1998 a preluat funtia de Manager de Inginerie in cadrul Cosmote, dupa care a preluat functia de Director Executiv Tehnic al Cosmote.

Georgios Ioannidis s-a nascut la Istanbul, in 1950. In 1973 a absolvit Universitatea din Bosfor, Istanbul, ca inginer electronist. In 1975 a obtinut masteratul in cadrul Institutului de Tehnologie Lowell (astazi, Universitatea din Massachusetts), Lowell, Massachusetts SUA.

Bloombiz

Ads